https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982092529.html
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА на заводе в Запорожье
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА на заводе в Запорожье - РИА Новости, 06.11.2024
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА на заводе в Запорожье
Российские войска нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:03
2024-11-06T06:03
2024-11-06T06:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие дронов ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье, который противник использует для сборки и хранения авиадвигателей для ударных беспилотников. Прилет был по 66-му цеху, расположенному на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим всячески пытается скрыть информацию об этом ударе, что лишний доказывает работу завода на военные нужды ВСУ. "Последствия удара по месту сборки дронов будут известны позднее. На месте было замечено массовое скоплений скорых, которые совершили свыше пятидесяти ходок", - добавил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html
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россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, мотор сич, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Мотор Сич, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА на заводе в Запорожье
Рогов: ВС России ударили по цеху сборки БПЛА на заводе "Мотор Сич" в Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие дронов ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье, который противник использует для сборки и хранения авиадвигателей для ударных беспилотников. Прилет был по 66-му цеху, расположенному на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим всячески пытается скрыть информацию об этом ударе, что лишний доказывает работу завода на военные нужды ВСУ.
"Последствия удара по месту сборки дронов будут известны позднее. На месте было замечено массовое скоплений скорых, которые совершили свыше пятидесяти ходок", - добавил Рогов.
Запорожская область
- регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.