Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА на заводе в Запорожье - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982092529.html
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА на заводе в Запорожье
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА на заводе в Запорожье - РИА Новости, 06.11.2024
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА на заводе в Запорожье
Российские войска нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:03
2024-11-06T06:03
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
мотор сич
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие дронов ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье, который противник использует для сборки и хранения авиадвигателей для ударных беспилотников. Прилет был по 66-му цеху, расположенному на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим всячески пытается скрыть информацию об этом ударе, что лишний доказывает работу завода на военные нужды ВСУ. "Последствия удара по месту сборки дронов будут известны позднее. На месте было замечено массовое скоплений скорых, которые совершили свыше пятидесяти ходок", - добавил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241104/bolgrad-1981755659.html
https://ria.ru/20241103/sumskaya-1981685307.html
россия
запорожье
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, мотор сич, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Мотор Сич, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА на заводе в Запорожье

Рогов: ВС России ударили по цеху сборки БПЛА на заводе "Мотор Сич" в Запорожье

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху завода "Мотор Сич" в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие дронов ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье, который противник использует для сборки и хранения авиадвигателей для ударных беспилотников. Прилет был по 66-му цеху, расположенному на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей", - сказал Рогов.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Подполье заявило о вертолетах из Румынии после удара по Измаилу
4 ноября, 06:40
По его словам, киевский режим всячески пытается скрыть информацию об этом ударе, что лишний доказывает работу завода на военные нужды ВСУ.
"Последствия удара по месту сборки дронов будут известны позднее. На месте было замечено массовое скоплений скорых, которые совершили свыше пятидесяти ходок", - добавил Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Сумской области
3 ноября, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговМотор СичВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала