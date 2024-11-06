https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982088398.html

ВС России уничтожили более десяти украинских беспилотников

ВС России уничтожили более десяти украинских беспилотников - РИА Новости, 06.11.2024

ВС России уничтожили более десяти украинских беспилотников

Мобильные зенитные расчеты Волгоградского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили более десяти украинских беспилотников типа... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:24

2024-11-06T05:24

2024-11-06T05:24

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

херсонская область

днепр (город)

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Мобильные зенитные расчеты Волгоградского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили более десяти украинских беспилотников типа "Баба-Яга" на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Мобильные зенитные расчеты Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили более десяти тяжелых беспилотников типа "Баба-Яга" украинских националистов на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что ВСУ применяют многофункциональные тяжелые беспилотные летательные аппараты типа "Баба-Яга" для нанесения ударов по российским военнослужащим, удерживающим оборону левого берега реки Днепр. Такие беспилотники летают по спутниковой связи Starlink и не подвержены воздействию РЭБ. Стрелки уничтожают их, как правило, ночью. Бойцы работают в антитепловизионных накидках, которые защищают их от дронов. По словам бойцов, в светлое время суток беспилотники типа "Баба-Яга" не летают, так как становятся слишком уязвимы. Посты воздушного наблюдательные выявляют маршруты движения ночных гексакоптеров. Затем мобильные зенитные расчеты выставляют на них засады. Находясь на выгодной огневой позиции стрелки сбивают их из стрелкового вооружения, оснащенного тепловизионными прицелами. Попасть в движущуюся цель очень сложно, стрелять приходится короткими очередями. К сбитому беспилотнику никогда не подходят сразу, ждут несколько часов. "Баба-Яга" нередко летает в сопровождении дронов-камикадзе.

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980099107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, херсонская область , днепр (город), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия