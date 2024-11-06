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ВС России уничтожили более десяти украинских беспилотников - РИА Новости, 06.11.2024
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05:24 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982088398.html
ВС России уничтожили более десяти украинских беспилотников
ВС России уничтожили более десяти украинских беспилотников - РИА Новости, 06.11.2024
ВС России уничтожили более десяти украинских беспилотников
Мобильные зенитные расчеты Волгоградского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили более десяти украинских беспилотников типа... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:24
2024-11-06T05:24
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
херсонская область
днепр (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Мобильные зенитные расчеты Волгоградского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили более десяти украинских беспилотников типа "Баба-Яга" на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Мобильные зенитные расчеты Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили более десяти тяжелых беспилотников типа "Баба-Яга" украинских националистов на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что ВСУ применяют многофункциональные тяжелые беспилотные летательные аппараты типа "Баба-Яга" для нанесения ударов по российским военнослужащим, удерживающим оборону левого берега реки Днепр. Такие беспилотники летают по спутниковой связи Starlink и не подвержены воздействию РЭБ. Стрелки уничтожают их, как правило, ночью. Бойцы работают в антитепловизионных накидках, которые защищают их от дронов. По словам бойцов, в светлое время суток беспилотники типа "Баба-Яга" не летают, так как становятся слишком уязвимы. Посты воздушного наблюдательные выявляют маршруты движения ночных гексакоптеров. Затем мобильные зенитные расчеты выставляют на них засады. Находясь на выгодной огневой позиции стрелки сбивают их из стрелкового вооружения, оснащенного тепловизионными прицелами. Попасть в движущуюся цель очень сложно, стрелять приходится короткими очередями. К сбитому беспилотнику никогда не подходят сразу, ждут несколько часов. "Баба-Яга" нередко летает в сопровождении дронов-камикадзе.
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html
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безопасность, технологии, херсонская область , днепр (город), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Херсонская область , Днепр (город), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России уничтожили более десяти украинских беспилотников

Минобороны: ВСУ за неделю уничтожили более десяти беспилотников типа "Баба-Яга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа российских танкистов
Боевая работа российских танкистов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Мобильные зенитные расчеты Волгоградского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили более десяти украинских беспилотников типа "Баба-Яга" на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Мобильные зенитные расчеты Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили более десяти тяжелых беспилотников типа "Баба-Яга" украинских националистов на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Отмечается, что ВСУ применяют многофункциональные тяжелые беспилотные летательные аппараты типа "Баба-Яга" для нанесения ударов по российским военнослужащим, удерживающим оборону левого берега реки Днепр. Такие беспилотники летают по спутниковой связи Starlink и не подвержены воздействию РЭБ.
Стрелки уничтожают их, как правило, ночью. Бойцы работают в антитепловизионных накидках, которые защищают их от дронов. По словам бойцов, в светлое время суток беспилотники типа "Баба-Яга" не летают, так как становятся слишком уязвимы. Посты воздушного наблюдательные выявляют маршруты движения ночных гексакоптеров. Затем мобильные зенитные расчеты выставляют на них засады.
Находясь на выгодной огневой позиции стрелки сбивают их из стрелкового вооружения, оснащенного тепловизионными прицелами. Попасть в движущуюся цель очень сложно, стрелять приходится короткими очередями. К сбитому беспилотнику никогда не подходят сразу, ждут несколько часов. "Баба-Яга" нередко летает в сопровождении дронов-камикадзе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииХерсонская областьДнепр (город)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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