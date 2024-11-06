Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА под Херсоном
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы-десантники с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"По данным, полученным от воздушной разведки, на правом берегу Днепра, в одном из населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, был обнаружен пункт управления БПЛА, откуда запускались разведывательные и ударные беспилотники в сторону наших оборонительных позиций и осуществлялось управление ими. Кроме того, по данным разведки, в домах производилось накапливание FPV-дронов ВСУ для дальнейшего применения по нашим подразделениям", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Получив координаты цели, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" российских десантников с трех выстрелов уничтожил обнаруженный пункт управления БПЛА. Операторы БПЛА десантников подтвердили успешное поражение цели, сообщили в Минобороны.
В ходе контрбатарейной борьбы на Каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно выводят из строя артиллерийские системы, подавляют пункты управления, уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на Днепровском рубеже в Херсонской области.