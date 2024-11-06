https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982087088.html

Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 06.11.2024

Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Артиллеристы-десантники с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:15

2024-11-06T05:15

2024-11-06T05:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы-десантники с помощью орудия "Гиацинт-Б" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По данным, полученным от воздушной разведки, на правом берегу Днепра, в одном из населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, был обнаружен пункт управления БПЛА, откуда запускались разведывательные и ударные беспилотники в сторону наших оборонительных позиций и осуществлялось управление ими. Кроме того, по данным разведки, в домах производилось накапливание FPV-дронов ВСУ для дальнейшего применения по нашим подразделениям", - сообщили в оборонном ведомстве. Получив координаты цели, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" российских десантников с трех выстрелов уничтожил обнаруженный пункт управления БПЛА. Операторы БПЛА десантников подтвердили успешное поражение цели, сообщили в Минобороны. В ходе контрбатарейной борьбы на Каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно выводят из строя артиллерийские системы, подавляют пункты управления, уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на Днепровском рубеже в Херсонской области.

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980949677.html

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, безопасность