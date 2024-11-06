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Российские военные эвакуировали более десяти единиц подбитой техники ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
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05:04 06.11.2024 (обновлено: 10:01 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982085406.html
Российские военные эвакуировали более десяти единиц подбитой техники ВСУ
Российские военные эвакуировали более десяти единиц подбитой техники ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
Российские военные эвакуировали более десяти единиц подбитой техники ВСУ
Эвакуационный взвод "Южной" группировки войск ВС России показал подбитую иностранную технику в количестве около десяти единиц, эвакуированную с Красноармейского РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:04
2024-11-06T10:01
специальная военная операция на украине
красноармейск
покровск
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Эвакуационный взвод "Южной" группировки войск ВС России показал подбитую иностранную технику в количестве около десяти единиц, эвакуированную с Красноармейского направления, в том числе американские бронетранспортеры MaxxPro и немецкие БМП Marder, передает корреспондент РИА Новости."Это иностранный бронетранспортер MaxxPro американского производства, имеется несколько немецких БМП Marder — все они были уничтожены нашей бригадой на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении… С данного направления нашей бригадой было эвакуировано ни много ни мало около десяти единиц иностранной техники, иностранного производства", — рассказал агентству командир эвакуационного взвода с позывным Студент. По словам военнослужащего, эвакуация подбитой иностранной техники происходит в зависимости от ситуации в зоне проведения боевых действий в любое время суток, однако в основном ночью.Перед эвакуацией выполняется сначала техническая разведка, после — инженерная, и только после этого — сама эвакуация машины, нередко проходящая под огнем противника. "Бывали и моменты, что и попадали под обстрелы врага, но свою задачу мы выполнили — достали (технику. — Прим. ред.)", — добавил командир взвода. По словам собеседника, вся иностранная техника немобильна, не предназначена для местных грунтов из-за большой массы, а на поле боя она демонстрирует низкую маневренность и неуклюжесть. "Наши деды в 45-м защищали нас, и, как говорится, в XXI веке это опять случилось. Эти немецкие кресты появились на нашей русской земле. Но ничего, победа будет за нами, и все, что будет приходить на нашу землю, все будет так же уничтожаться", — заключил Студент. Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
https://ria.ru/20240423/tank-1941667548.html
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красноармейск
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Эвакуированная с Красноармейского направления подбитая иностранная техника
Эвакуационный взвод "Южной" группировки войск показал эвакуированную с красноармейского (покровского) направления подбитую иностранную технику - всего 10 единиц, в том числе американские бронетранспортеры MaxxPro и немецкие БМП Marder.
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красноармейск, покровск, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Покровск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные эвакуировали более десяти единиц подбитой техники ВСУ

Эвакуационный взвод "Южной" группировки показал подбитую иностранную технику

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ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Эвакуационный взвод "Южной" группировки войск ВС России показал подбитую иностранную технику в количестве около десяти единиц, эвакуированную с Красноармейского направления, в том числе американские бронетранспортеры MaxxPro и немецкие БМП Marder, передает корреспондент РИА Новости.
"Это иностранный бронетранспортер MaxxPro американского производства, имеется несколько немецких БМП Marder — все они были уничтожены нашей бригадой на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении… С данного направления нашей бригадой было эвакуировано ни много ни мало около десяти единиц иностранной техники, иностранного производства", — рассказал агентству командир эвакуационного взвода с позывным Студент.
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По словам военнослужащего, эвакуация подбитой иностранной техники происходит в зависимости от ситуации в зоне проведения боевых действий в любое время суток, однако в основном ночью.
Перед эвакуацией выполняется сначала техническая разведка, после — инженерная, и только после этого — сама эвакуация машины, нередко проходящая под огнем противника.
"Бывали и моменты, что и попадали под обстрелы врага, но свою задачу мы выполнили — достали (технику. — Прим. ред.)", — добавил командир взвода.
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По словам собеседника, вся иностранная техника немобильна, не предназначена для местных грунтов из-за большой массы, а на поле боя она демонстрирует низкую маневренность и неуклюжесть.
"Наши деды в 45-м защищали нас, и, как говорится, в XXI веке это опять случилось. Эти немецкие кресты появились на нашей русской земле. Но ничего, победа будет за нами, и все, что будет приходить на нашу землю, все будет так же уничтожаться", — заключил Студент.
Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскПокровскДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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