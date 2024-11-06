https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982085406.html

Российские военные эвакуировали более десяти единиц подбитой техники ВСУ

Российские военные эвакуировали более десяти единиц подбитой техники ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024

Российские военные эвакуировали более десяти единиц подбитой техники ВСУ

Эвакуационный взвод "Южной" группировки войск ВС России показал подбитую иностранную технику в количестве около десяти единиц, эвакуированную с Красноармейского РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:04

2024-11-06T05:04

2024-11-06T10:01

специальная военная операция на украине

красноармейск

покровск

донбасс

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982086375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd8757aa4a4f66d08f233d41a2794482.jpg

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Эвакуационный взвод "Южной" группировки войск ВС России показал подбитую иностранную технику в количестве около десяти единиц, эвакуированную с Красноармейского направления, в том числе американские бронетранспортеры MaxxPro и немецкие БМП Marder, передает корреспондент РИА Новости."Это иностранный бронетранспортер MaxxPro американского производства, имеется несколько немецких БМП Marder — все они были уничтожены нашей бригадой на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении… С данного направления нашей бригадой было эвакуировано ни много ни мало около десяти единиц иностранной техники, иностранного производства", — рассказал агентству командир эвакуационного взвода с позывным Студент. По словам военнослужащего, эвакуация подбитой иностранной техники происходит в зависимости от ситуации в зоне проведения боевых действий в любое время суток, однако в основном ночью.Перед эвакуацией выполняется сначала техническая разведка, после — инженерная, и только после этого — сама эвакуация машины, нередко проходящая под огнем противника. "Бывали и моменты, что и попадали под обстрелы врага, но свою задачу мы выполнили — достали (технику. — Прим. ред.)", — добавил командир взвода. По словам собеседника, вся иностранная техника немобильна, не предназначена для местных грунтов из-за большой массы, а на поле боя она демонстрирует низкую маневренность и неуклюжесть. "Наши деды в 45-м защищали нас, и, как говорится, в XXI веке это опять случилось. Эти немецкие кресты появились на нашей русской земле. Но ничего, победа будет за нами, и все, что будет приходить на нашу землю, все будет так же уничтожаться", — заключил Студент. Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

https://ria.ru/20240423/tank-1941667548.html

https://ria.ru/20240915/svo-1972805019.html

https://ria.ru/20240821/bmp-1967450317.html

красноармейск

покровск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуированная с Красноармейского направления подбитая иностранная техника Эвакуационный взвод "Южной" группировки войск показал эвакуированную с красноармейского (покровского) направления подбитую иностранную технику - всего 10 единиц, в том числе американские бронетранспортеры MaxxPro и немецкие БМП Marder. 2024-11-06T05:04 true PT2M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноармейск, покровск, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность