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Гладков рассказал о заключении соцконтрактов на 2,8 млрд рублей - РИА Новости, 06.11.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:19 06.11.2024 (обновлено: 13:13 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/sotskontrakty-1982132257.html
Гладков рассказал о заключении соцконтрактов на 2,8 млрд рублей
Гладков рассказал о заключении соцконтрактов на 2,8 млрд рублей - РИА Новости, 06.11.2024
Гладков рассказал о заключении соцконтрактов на 2,8 млрд рублей
Власти Белгородской области за последние четыре года заключили социальные контракты на 2,8 миллиарда рублей, при этом на 2025 год планируется выделить 1,5... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:19
2024-11-06T13:13
белгородская область
чернянский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области за последние четыре года заключили социальные контракты на 2,8 миллиарда рублей, при этом на 2025 год планируется выделить 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Если в 2020 году сумма средств, выделяемых на социальный контракт, составляла чуть более 40 миллионов рублей, то в 2025 году мы планируем только за один год выделить 1,5 миллиарда рублей. А за 2021, 2022, 2023, 2024 годы сумма заключенных контрактов составила 2,8 миллиарда рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Губернатор отметил, что социальный контракт стал одним из лучших механизмов государственной поддержки по борьбе с бедностью и возможностью помочь жителям в реализации их собственного дела. "Мы понимаем важность и видим, что этот проект востребован и, я уверен, будет успешен в дальнейшем, потому что самое главное — есть результативность. Например, Кирилл Мочалин из Чернянского района заключил социальный контракт и открыл площадку для страйкбола. Достаточно непростое занятие, непростой вид спорта, особенно с учётом оперативной обстановки, позволяет сформировать навык у настоящих мужчин", - отметил Гладков. Для успешной реализации программы ранее в Белгородской области упростили условия получения социального контракта. Теперь не учитываются доходы родственников, кроме супругов и детей, а подать заявление можно на Госуслугах. Почти 50% заявлений на социальный контракт в регионе поступают через единый портал государственных и муниципальных услуг. Решение о предоставлении поддержки принимается в течение 10 дней, однако этот срок может быть увеличен, если, например, необходимо пройти обучение. Социальный контракт могут заключить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане с доходом ниже прожиточного минимума. Для подтверждения нуждаемости учитываются доходы за три предшествующих месяца. "Считаю, что социальный контракт – это лучший механизм, который позволяет семьям получать доход. Он даёт возможность обеспечить семью тем, кто особенно нуждается в дополнительных источниках средств", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
https://ria.ru/20240415/belgorod-1940064664.html
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чернянский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Чернянский район, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о заключении соцконтрактов на 2,8 млрд рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 6 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области за последние четыре года заключили социальные контракты на 2,8 миллиарда рублей, при этом на 2025 год планируется выделить 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Если в 2020 году сумма средств, выделяемых на социальный контракт, составляла чуть более 40 миллионов рублей, то в 2025 году мы планируем только за один год выделить 1,5 миллиарда рублей. А за 2021, 2022, 2023, 2024 годы сумма заключенных контрактов составила 2,8 миллиарда рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
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Губернатор отметил, что социальный контракт стал одним из лучших механизмов государственной поддержки по борьбе с бедностью и возможностью помочь жителям в реализации их собственного дела.
"Мы понимаем важность и видим, что этот проект востребован и, я уверен, будет успешен в дальнейшем, потому что самое главное — есть результативность. Например, Кирилл Мочалин из Чернянского района заключил социальный контракт и открыл площадку для страйкбола. Достаточно непростое занятие, непростой вид спорта, особенно с учётом оперативной обстановки, позволяет сформировать навык у настоящих мужчин", - отметил Гладков.
Для успешной реализации программы ранее в Белгородской области упростили условия получения социального контракта. Теперь не учитываются доходы родственников, кроме супругов и детей, а подать заявление можно на Госуслугах. Почти 50% заявлений на социальный контракт в регионе поступают через единый портал государственных и муниципальных услуг. Решение о предоставлении поддержки принимается в течение 10 дней, однако этот срок может быть увеличен, если, например, необходимо пройти обучение.
Социальный контракт могут заключить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане с доходом ниже прожиточного минимума. Для подтверждения нуждаемости учитываются доходы за три предшествующих месяца.
"Считаю, что социальный контракт – это лучший механизм, который позволяет семьям получать доход. Он даёт возможность обеспечить семью тем, кто особенно нуждается в дополнительных источниках средств", – сказал глава региона.
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Белгородская областьЧернянский районВячеслав Гладков
 
 
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