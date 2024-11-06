https://ria.ru/20241106/sotskontrakty-1982132257.html

Гладков рассказал о заключении соцконтрактов на 2,8 млрд рублей

Гладков рассказал о заключении соцконтрактов на 2,8 млрд рублей - РИА Новости, 06.11.2024

Гладков рассказал о заключении соцконтрактов на 2,8 млрд рублей

Власти Белгородской области за последние четыре года заключили социальные контракты на 2,8 миллиарда рублей, при этом на 2025 год планируется выделить 1,5... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:19

2024-11-06T10:19

2024-11-06T13:13

белгородская область

чернянский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858571_0:439:2000:1564_1920x0_80_0_0_6acfc3a280c63a19ccb2f52e7763c098.jpg

БЕЛГОРОД, 6 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области за последние четыре года заключили социальные контракты на 2,8 миллиарда рублей, при этом на 2025 год планируется выделить 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Если в 2020 году сумма средств, выделяемых на социальный контракт, составляла чуть более 40 миллионов рублей, то в 2025 году мы планируем только за один год выделить 1,5 миллиарда рублей. А за 2021, 2022, 2023, 2024 годы сумма заключенных контрактов составила 2,8 миллиарда рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Губернатор отметил, что социальный контракт стал одним из лучших механизмов государственной поддержки по борьбе с бедностью и возможностью помочь жителям в реализации их собственного дела. "Мы понимаем важность и видим, что этот проект востребован и, я уверен, будет успешен в дальнейшем, потому что самое главное — есть результативность. Например, Кирилл Мочалин из Чернянского района заключил социальный контракт и открыл площадку для страйкбола. Достаточно непростое занятие, непростой вид спорта, особенно с учётом оперативной обстановки, позволяет сформировать навык у настоящих мужчин", - отметил Гладков. Для успешной реализации программы ранее в Белгородской области упростили условия получения социального контракта. Теперь не учитываются доходы родственников, кроме супругов и детей, а подать заявление можно на Госуслугах. Почти 50% заявлений на социальный контракт в регионе поступают через единый портал государственных и муниципальных услуг. Решение о предоставлении поддержки принимается в течение 10 дней, однако этот срок может быть увеличен, если, например, необходимо пройти обучение. Социальный контракт могут заключить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане с доходом ниже прожиточного минимума. Для подтверждения нуждаемости учитываются доходы за три предшествующих месяца. "Считаю, что социальный контракт – это лучший механизм, который позволяет семьям получать доход. Он даёт возможность обеспечить семью тем, кто особенно нуждается в дополнительных источниках средств", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

https://ria.ru/20240415/belgorod-1940064664.html

чернянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чернянский район, вячеслав гладков