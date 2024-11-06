https://ria.ru/20241106/sotrudnichestvo-1982282832.html

Мордовия укрепляет сотрудничество с Белоруссией

Мордовия укрепляет сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 06.11.2024

Мордовия укрепляет сотрудничество с Белоруссией

Мордовия укрепляет сотрудничество с Белоруссией, подписав несколько новых соглашений, сообщает пресс-служба главы российского региона. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:17

2024-11-06T18:17

2024-11-06T18:17

республика мордовия

белоруссия

саранск

минская область

артем здунов

минский автомобильный завод

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Мордовия укрепляет сотрудничество с Белоруссией, подписав несколько новых соглашений, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание рабочей группы по сотрудничеству региона с Белоруссией, поблагодарил белорусскую делегацию за визит в Саранск и назвав Республику Беларусь "ключевым партнером и братским государством". Здунов отметил, что Мордовия нацелена укреплять многовекторное сотрудничество, устанавливать новые деловые контакты, гуманитарные и дружеские связи. "Отдельно отмечу, что с Республикой Беларусь у нас экспорт и импорт высокотехнологичный – это кабель, оптоволокно, машины и оборудование, медицина и фармацевтика. То есть такие отрасли, которые дают высокую маржинальность и прибыль. Для нас важно, что сейчас мы убираем ограничения, которые нам мешают. У нас по этому году и по прошлому году значительный рост. И мы видим, что взаимодействие можно усилить значительно – надо заходить на торговые площадки", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии. Между правительством Мордовии и правительством Белоруссии действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также дорожная карта, направленная на развитие кооперационных связей между промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Активно реализуется соглашение об установлении дружественных отношений между Атяшевским районом Мордовии и Червенским районом Минской области. В 2022 и 2023 годах были организованы две большие бизнес-миссии в Белоруссию, в результате чего активно растет внешнеторговый оборот. Торгово-экономические отношения с белорусскими партнерами поддерживают свыше 60 мордовских предприятий. Основу экспорта составляют поставки электрических машин и оборудования, подвижного состава, алюминия и изделий из него. Основные составляющие импорта - это фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, оборудование. "У нас нет напрямую конкурирующих производств. У нас есть производства, которые нуждаются друг в друге", - подчеркнул Здунов. Он отметил, что потенциал для развития сотрудничества очень большой. В Мордовии развиваются территория опережающего социально-экономического развития и особая экономическая зона. Есть потребность в обновлении общественного транспорта. Автобусы белорусского производства работают на улицах Саранска, сейчас прорабатывается вопрос закупки новой партии автобусов и троллейбусов. Белорусская техника активно используется сельхозпроизводителями Мордовии. В регионе работает многофункциональный центр по реализации и техническому сопровождению сельскохозяйственной и коммунальной техники производства Белоруссии. В этом году на международном форуме в Казани республика презентовала передвижную мастерскую на базе шасси МАЗ, выпуск которой налажен на мордовском предприятии. Не менее активно идет сотрудничество в гуманитарной сфере. Так, значимым направлением совместной работы остаётся сохранение исторической памяти. Впереди - 80-летие Великой Победы, это важная дата и для России, и для Белоруссии. На заседании рабочей группы подписали соглашение о сотрудничестве между Саранском и Московским районом города Минска, договор между управляющей компанией особой экономической зоны "Система" (Мордовия) и администрацией свободной экономической зоны "Минск" (Белоруссия), а также соглашение о сотрудничестве в области международного культурного обмена и развития театрального искусства между театром оперы и балета имени Яушева в Саранске и Белорусским академическим музыкальным театром.

https://ria.ru/20241106/pamyat-1982236803.html

https://ria.ru/20241101/saransk-1981401878.html

https://ria.ru/20241029/sotrudnichestvo-1980667178.html

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саранск

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белоруссия, саранск, минская область, артем здунов, минский автомобильный завод