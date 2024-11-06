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Состояние Трампа после победы на выборах резко вырастет, пишет Telegraph - РИА Новости, 06.11.2024
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20:47 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/sostojanie-1982310149.html
Состояние Трампа после победы на выборах резко вырастет, пишет Telegraph
Состояние Трампа после победы на выборах резко вырастет, пишет Telegraph - РИА Новости, 06.11.2024
Состояние Трампа после победы на выборах резко вырастет, пишет Telegraph
Состояние объявившего себя избранным президентом США Дональда Трампа может вырасти на 1,4 миллиарда долларов на фоне победы на выборах, пишет издание Telegraph. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:47
2024-11-06T20:47
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Состояние объявившего себя избранным президентом США Дональда Трампа может вырасти на 1,4 миллиарда долларов на фоне победы на выборах, пишет издание Telegraph. По данным Telegraph, акции Trump Media and Technology Group, материнской компании принадлежащей Трампу Truth Social, выросли на 35% после публикации данных предварительного голосования, указывающие на победу Трампа на выборах в США. Отмечается. что Трампу принадлежит 58,9% акций Truth Social, которые сейчас стоят 5 миллиардов долларов, эта доля составляет большую часть его чистого капитала. "Состояние Дональда Трампа, как ожидается, вырастет на 1,4 миллиарда долларов по мере того, как он направляется в Белый дом, после того, как стоимость его технологической компании резко возросла", - говорится в сообщении. Кроме того, издание добавляет, что состояние американского предпринимателя Илона Маска на фоне победы Трампа может вырасти на 15 миллиардов долларов. "Илон Маск на пути к получению около 15 миллиардов долларов от победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку инвесторы спешно внедряли так называемые "сделки Трампа", связанные с ожидаемой политикой победителя выборов ", - отмечается в статье. "Сделки Трампа" - термин, появившийся во время президентских выборов 2016 года и обозначающий инвестиционные стратегии, основанные на ожидаемой реакции рынка в случае победы Трампа на выборах. Такие сделки предполагали размещение ставок на определенные акции или сектора, которые, как ожидалось, выиграют или пострадают от возможного президентства Трампа. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
https://ria.ru/20241102/tramp-1981625689.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Состояние Трампа после победы на выборах резко вырастет, пишет Telegraph

Telegraph: состояние Трампа после победы на выборах может вырасти на $1,4 млрд

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Состояние объявившего себя избранным президентом США Дональда Трампа может вырасти на 1,4 миллиарда долларов на фоне победы на выборах, пишет издание Telegraph.
По данным Telegraph, акции Trump Media and Technology Group, материнской компании принадлежащей Трампу Truth Social, выросли на 35% после публикации данных предварительного голосования, указывающие на победу Трампа на выборах в США. Отмечается. что Трампу принадлежит 58,9% акций Truth Social, которые сейчас стоят 5 миллиардов долларов, эта доля составляет большую часть его чистого капитала.
«
"Состояние Дональда Трампа, как ожидается, вырастет на 1,4 миллиарда долларов по мере того, как он направляется в Белый дом, после того, как стоимость его технологической компании резко возросла", - говорится в сообщении.
Кроме того, издание добавляет, что состояние американского предпринимателя Илона Маска на фоне победы Трампа может вырасти на 15 миллиардов долларов.
"Илон Маск на пути к получению около 15 миллиардов долларов от победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку инвесторы спешно внедряли так называемые "сделки Трампа", связанные с ожидаемой политикой победителя выборов ", - отмечается в статье.
"Сделки Трампа" - термин, появившийся во время президентских выборов 2016 года и обозначающий инвестиционные стратегии, основанные на ожидаемой реакции рынка в случае победы Трампа на выборах. Такие сделки предполагали размещение ставок на определенные акции или сектора, которые, как ожидалось, выиграют или пострадают от возможного президентства Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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