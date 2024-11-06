https://ria.ru/20241106/smi-1982094151.html

Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ

Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:12

2024-11-06T06:12

2024-11-06T06:27

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камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Ассошиэйтед Пресс и Fox News.Согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 58,1% голосов. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получает 41,1% по итогам подсчета 4% бюллетеней.Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аризона, сша, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024