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Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
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06:12 06.11.2024 (обновлено: 06:27 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/smi-1982094151.html
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:12
2024-11-06T06:27
в мире
аризона
сша
висконсин
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Ассошиэйтед Пресс и Fox News.Согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 58,1% голосов. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получает 41,1% по итогам подсчета 4% бюллетеней.Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, аризона, сша, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Аризона, США, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ

СМИ: Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, которая даст 11 голосов выборщиков

© AP Photo / Rogelio V. SolisВыборы президента США
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Выборы президента США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Ассошиэйтед Пресс и Fox News.
Согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 58,1% голосов. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получает 41,1% по итогам подсчета 4% бюллетеней.
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Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреАризонаСШАВисконсинКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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