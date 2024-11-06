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Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:12
2024-11-06T06:12
2024-11-06T06:27
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Ассошиэйтед Пресс и Fox News.Согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 58,1% голосов. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получает 41,1% по итогам подсчета 4% бюллетеней.Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аризона, сша, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Аризона, США, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, пишут СМИ
СМИ: Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, которая даст 11 голосов выборщиков