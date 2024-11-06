https://ria.ru/20241106/slutskiy-1982240567.html

Цели СВО будут достигнуты при любом президенте США, заявил Слуцкий

Цели СВО будут достигнуты при любом президенте США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.11.2024

Цели СВО будут достигнуты при любом президенте США, заявил Слуцкий

Россия вне зависимости от того, кто стал новым президентом США, будет жестко отстаивать свои национальные интересы, а все цели спецоперации будут достигнуты,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:22

2024-11-06T16:22

2024-11-06T16:22

специальная военная операция на украине

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сша

россия

дональд трамп

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия вне зависимости от того, кто стал новым президентом США, будет жестко отстаивать свои национальные интересы, а все цели спецоперации будут достигнуты, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. "Россия вне зависимости от того, кто стал новым президентом США, будет жестко отстаивать свои национальные интересы. Трамп или не Трамп, а все цели СВО будут обязательно достигнуты. И тогда справедливый мир на Украине обязательно наступит", - написал он. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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в мире, сша, россия, дональд трамп, госдума рф, выборы президента сша — 2024