https://ria.ru/20241106/serbiya-1982060314.html

Вучич заявил, что в Сербии ничего нельзя достичь насилием

Вучич заявил, что в Сербии ничего нельзя достичь насилием - РИА Новости, 06.11.2024

Вучич заявил, что в Сербии ничего нельзя достичь насилием

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Нови-Сад, где протестующие устроили беспорядки у здания городской администрации, и заявил в эфире Informer TV, что... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:57

2024-11-06T00:57

2024-11-06T00:57

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БЕЛГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Нови-Сад, где протестующие устроили беспорядки у здания городской администрации, и заявил в эфире Informer TV, что виновные будут наказаны, а в стране ничего нельзя достичь насилием. Протесты в Нови-Саде вызваны гибелью 14 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале 1 ноября. Президент Сербии в ночь на среду приехал в Нови-Сад, где сначала зажег свечи у места трагедии, а затем встретился со своими сторонниками. "Насилием они никогда ничего не смогут (достичь - ред.) в современной и пристойной Сербии. Прошу вас, чтобы мы никогда не отвечали им так, как они думают, что могут себя вести. Чтобы показать разницу между нами и ими. Пристойную Сербию они никогда не смогут победить. Нови-Садом и Сербией никогда не будут управлять антисербы, те, кто ненавидит сербский народ... Никогда и никому больше не позволим топтать наш сербский триколор", - заявил Вучич. Ранее он заявил в соцсетях, что происходят насильственные протесты против государства и Сербия "накажет всех совершивших преступления". Участники акции ранее сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Затем некоторые протестующие забросали камнями и пиротехникой, разбили окна, сломали камеры, исписали краской здание городской администрации и вылили перед ним фекалии. Полиция отвечала из здания спреем, затем большинство участников протеста разошлись. Одна из лидеров оппозиции в Сербии депутат Мариника Тепич заявила, что беспорядки в Нови-Саде устраивают "подосланные элементы", а не сторонники оппозиции и не обычные граждане. Ранее телеканал N1 сообщил, что на его съемочную группу напали и разбили камеру, нападавшие описаны как молодые людей в масках и капюшонах с бейсбольными битами и фаерами. Требования демонстрантов - отставка премьера Милоша Вучевича (экс-мэра Нови-Сада) и нынешнего мэра Милана Джурича, задержание тех, кто напрямую несет ответственность за упущения при реконструкции вокзала, а также обнародование текста договора с китайскими компаниями-подрядчиками. Вучич заявлял, что оппозиция снова обвиняет его и угрожает ему лично. Он ожидает, что массовый протест в Белграде они назначат на 11 ноября и попытаются устроить беспорядки. Он также сообщил, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который официально подал заявление во вторник "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек. На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки 5 и 9 лет, все сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получили тяжелые травмы и проходят лечение в отделении интенсивной терапии.

https://ria.ru/20241105/serbiya-1982044089.html

https://ria.ru/20241105/novi-sad-1982050284.html

https://ria.ru/20241105/serbiya-1982046785.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, милош вучевич