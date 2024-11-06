В Сербии заявили, что беспорядки устраивают подосланные элементы
Сербская оппозиция заявила, что беспорядки устраивают не их сторонники
© AP Photo / Marko DrobnjakovicПротестующие в Нови-Саде
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Протестующие в Нови-Саде
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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Одна из лидеров оппозиции Сербии депутат Мариника Тепич заявила в эфире телеканала N1 (балканского отделения CNN), что беспорядки на протесте в городе Нови-Сад устраивают "подосланные элементы", а не сторонники оппозиции и не обычные граждане.
"Считаем, мы почти уверены, что люди, которые устраивают беспорядки, - "засланные" люди, потому что они пытались устраивать провокации, еще пока мы были у железнодорожного вокзала. Они в масках, мы пробовали снять маски, но они не дают... Демонстрантов (организаторы - ред.) призвали держаться дальше от этих замаскированных", - заявила Тепич.
Ранее телеканал сообщил, что на его съемочную группу напали и разбили камеру, нападавшие описаны как молодые людей в масках и капюшонах с бейсбольными битами и фаерами.
Президент Александр Вучич заявил в соцсетях, что происходят насильственные протесты против государства и Сербия "накажет всех совершивших преступления".
Демонстранты ранее сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской.
К зданию городской администрации Нови-Сада стянута полиция.
Требования демонстрантов - отставка премьера Милоша Вучевича (экс-мэра Нови-Сада) и нынешнего мэра Милана Джурича, задержание тех, кто напрямую несет ответственность за упущения при реконструкции вокзала, а также обнародование текста договора с китайскими компаниями-подрядчиками.
Вучич заявил, что оппозиция снова обвиняет его и угрожает ему лично. Он ожидает, что массовый протест в Белграде они назначат на 11 ноября и попытаются устроить беспорядки. Он также сообщил, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который официально подал заявление во вторник "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек.
На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки 5 и 9 лет, все сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получили тяжелые травмы и проходят лечение в отделении интенсивной терапии.