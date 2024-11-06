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CМИ: республиканцы с высокой вероятностью получат большинство мест в сенате - РИА Новости, 06.11.2024
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00:01 06.11.2024 (обновлено: 00:45 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/senat_ssha-1982053868.html
CМИ: республиканцы с высокой вероятностью получат большинство мест в сенате
CМИ: республиканцы с высокой вероятностью получат большинство мест в сенате - РИА Новости, 06.11.2024
CМИ: республиканцы с высокой вероятностью получат большинство мест в сенате
Республиканцы обладают очень высокими шансами получить большинство мест в сенате, верхней палате конгресса США, по результатам текущих выборов, следует из... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:01
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сша
огайо
дональд трамп
камала харрис
тим уолц
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Республиканцы обладают очень высокими шансами получить большинство мест в сенате, верхней палате конгресса США, по результатам текущих выборов, следует из прогноза телеканала ABC News. "Согласно нашей модели, шансы республиканцев получить контроль над верхней палатой (конгресса - ред.) составляют 92 к 100, существуют сценарии, при которых они выиграют 51 место и более, либо 50 мест, а также кресло в Белом доме", - говорится в сообщении телеканала. Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября проходят выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.
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сша, огайо, дональд трамп, камала харрис, тим уолц, в мире
США, Огайо, Дональд Трамп, Камала Харрис, Тим Уолц, В мире
CМИ: республиканцы с высокой вероятностью получат большинство мест в сенате

ABC: республиканцы с очень высоким шансом получат большинство мест в сенате США

© РИА Новости / Григорий Дубовиций | Перейти в медиабанкРотонда Капитолия в Вашингтоне
Ротонда Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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Ротонда Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Республиканцы обладают очень высокими шансами получить большинство мест в сенате, верхней палате конгресса США, по результатам текущих выборов, следует из прогноза телеканала ABC News.
"Согласно нашей модели, шансы республиканцев получить контроль над верхней палатой (конгресса - ред.) составляют 92 к 100, существуют сценарии, при которых они выиграют 51 место и более, либо 50 мест, а также кресло в Белом доме", - говорится в сообщении телеканала.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября проходят выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.
 
СШАОгайоДональд ТрампКамала ХаррисТим УолцВ мире
 
 
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