https://ria.ru/20241106/sberbank-1982188852.html

Сбербанк зафиксировал пик в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки

Сбербанк зафиксировал пик в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки - РИА Новости, 06.11.2024

Сбербанк зафиксировал пик в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки

Сбербанк в феврале-марте зафиксировал пик в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки, сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 миллионов звонков в сутки,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:26

2024-11-06T13:26

2024-11-06T13:26

технологии

россия

украина

станислав кузнецов

сбербанк россии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сбербанк в феврале-марте зафиксировал пик в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки, сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 миллионов звонков в сутки, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов во время выступления на форуме по кибербезопасности SOC Forum 2024. "Это тоже был беспрецедентный год, когда мы все зафиксировали беспрецедентное количество телефонных звонков на граждан России. В один из моментов, примерно где-то в феврале-марте, мы зафиксировали пик телефонных звонков - они составили около 20 миллионов попыток дозвониться до граждан России в сутки", - рассказал он. По его словам, такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. "Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 миллионов звонков в сутки. Но тем не менее все эти звонки стали более профессиональными. Эти разводки стали более продуманными", - заключил Кузнецов. Зампред Сбербанка также отметил, что против России сегодня действительно выступает колоссальная киберармия противника. "Это около 300 тысяч высокопрофессиональных хакеров, которые объединились под флагом Украины, безусловно, и под этим флагом объединилось не менее 27 государств, которые фактически в ежедневном режиме атакуют нашу страну, наши предприятия, наших граждан", - пояснил он.

https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html

https://ria.ru/20241106/sberbank-1982185506.html

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технологии, россия, украина, станислав кузнецов, сбербанк россии