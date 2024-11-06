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Сбербанк назвал основные источники утечек личных данных клиентов - РИА Новости, 06.11.2024
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13:14 06.11.2024 (обновлено: 15:50 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/sberbank-1982185506.html
Сбербанк назвал основные источники утечек личных данных клиентов
Сбербанк назвал основные источники утечек личных данных клиентов - РИА Новости, 06.11.2024
Сбербанк назвал основные источники утечек личных данных клиентов
Основным источником утечек персональных данных стали интернет-магазины и медицинские учреждения, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:14
2024-11-06T15:50
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Основным источником утечек персональных данных стали интернет-магазины и медицинские учреждения, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме по кибербезопасности SOC Forum 2024.Он уточнил, что на банки, которые считались основным источником утечек, пришлось только около двух процентов.Специалисты проанализировали данные за 2023 год и первую половину 2024-го, ситуация выглядит плачевно, отметил банкир. &quot;По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находится в открытом доступе и уже где-то у 90% взрослого населения &lt;...&gt; какие-то персональные данные в открытом доступе&quot;, — сказал Кузнецов.В прошлом году зафиксировали пик утечек, но в 2024-м ситуация стала меняться, их стало немного меньше, добавил топ-менеджер Сбербанка.
https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html
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технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии
Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк назвал основные источники утечек личных данных клиентов

Сбербанк: в открытом доступе есть личные данные около 90% взрослых россиян

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Основным источником утечек персональных данных стали интернет-магазины и медицинские учреждения, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме по кибербезопасности SOC Forum 2024.
Он уточнил, что на банки, которые считались основным источником утечек, пришлось только около двух процентов.
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«

"По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находится в открытом доступе и уже где-то у 90% взрослого населения <...> какие-то персональные данные в открытом доступе", — сказал Кузнецов.

В прошлом году зафиксировали пик утечек, но в 2024-м ситуация стала меняться, их стало немного меньше, добавил топ-менеджер Сбербанка.
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ТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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