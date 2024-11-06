https://ria.ru/20241106/sanders-1982078509.html

СМИ: американский сенатор Сандерс переизбирается от штата Вермонт

СМИ: американский сенатор Сандерс переизбирается от штата Вермонт - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: американский сенатор Сандерс переизбирается от штата Вермонт

Американский сенатор Берни Сандерс переизбирается в сенат от штата Вермонт, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:48

2024-11-06T03:48

2024-11-06T03:55

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс переизбирается в сенат от штата Вермонт, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Edison Research."Независимый сенатор США Берни Сандерс переизбирается в Вермонте", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные Edison Research.Влиятельный сенатор всячески критиковал израильскую операцию в секторе Газа. В частности, израильского премьера Нетаньяху он называл "военным преступником", а также требовал от Белого дома прекратить поставки вооружений Израилю.Сандерс безуспешно пытался получить номинацию на выборы президента США от демократической партии в 2016 и 2020 годах. Оба раза он выдвигал программу, за которую противники причисляли его к социалистам и коммунистам. Сам он называет себя социал-демократом.Выборы президента США проходят 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября проходят выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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в мире, сша, вермонт, израиль, берни сандерс, дональд трамп, камала харрис