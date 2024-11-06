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На международной выставке в Китае Сахалин представят семь туркомпаний - РИА Новости, 06.11.2024
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Туризм
 
06:23 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/sakhalin-1982095472.html
На международной выставке в Китае Сахалин представят семь туркомпаний
На международной выставке в Китае Сахалин представят семь туркомпаний - РИА Новости, 06.11.2024
На международной выставке в Китае Сахалин представят семь туркомпаний
Представители семи туристических компаний Сахалина отправятся на международную выставку в китайском Шанхае, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:23
2024-11-06T06:23
туризм
шанхай
китай
сахалинская область
владимир путин
туризм
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Представители семи туристических компаний Сахалина отправятся на международную выставку в китайском Шанхае, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. "Крупная выставка China International Travel Mart начнет работу в Шанхае 22 ноября. Она представляет важнейший механизм по налаживанию деловых связей с зарубежными партнерами и эффективный инструмент заключения новых экспортных контрактов. В ее работе примут участие семь крупных туристических компаний Сахалина и Курил", - говорится в сообщении. По данным властей региона, возможности области в сфере туризма представят туристический центр "Сахалин и Курилы", компании "Дрим", "Амист", "Би-томо", "Кунашир-Тур", "Просахалин" и "Омега-Плюс". Они презентуют участникам и гостям выставки услуги в сфере путешествий, экскурсионного обслуживания и гостиничного бизнеса. По традиции островным компаниям аренду выставочных площадей, оформление коллективного стенда, подготовку презентационных материалов, техническое и лингвистическое сопровождение, а также трансфер внутри страны финансирует региональный Центр поддержки экспортной деятельности. Он входит в структуру центра "Мой бизнес" и оказывает помощь сахалинским предпринимателям на всех этапах выхода на внешние рынки в рамках реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство", которые инициировал президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20241023/sahalin-1979458761.html
https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html
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шанхай, китай, сахалинская область, владимир путин, туризм
Туризм, Шанхай, Китай, Сахалинская область, Владимир Путин, Туризм
На международной выставке в Китае Сахалин представят семь туркомпаний

Представители семи туркомпаний Сахалина отправятся на выставку в Шанхае

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье на Сахалинской области
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Побережье на Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Представители семи туристических компаний Сахалина отправятся на международную выставку в китайском Шанхае, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Крупная выставка China International Travel Mart начнет работу в Шанхае 22 ноября. Она представляет важнейший механизм по налаживанию деловых связей с зарубежными партнерами и эффективный инструмент заключения новых экспортных контрактов. В ее работе примут участие семь крупных туристических компаний Сахалина и Курил", - говорится в сообщении.
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По данным властей региона, возможности области в сфере туризма представят туристический центр "Сахалин и Курилы", компании "Дрим", "Амист", "Би-томо", "Кунашир-Тур", "Просахалин" и "Омега-Плюс". Они презентуют участникам и гостям выставки услуги в сфере путешествий, экскурсионного обслуживания и гостиничного бизнеса.
По традиции островным компаниям аренду выставочных площадей, оформление коллективного стенда, подготовку презентационных материалов, техническое и лингвистическое сопровождение, а также трансфер внутри страны финансирует региональный Центр поддержки экспортной деятельности. Он входит в структуру центра "Мой бизнес" и оказывает помощь сахалинским предпринимателям на всех этапах выхода на внешние рынки в рамках реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство", которые инициировал президент Владимир Путин.
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