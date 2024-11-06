https://ria.ru/20241106/sakhalin-1982095472.html

На международной выставке в Китае Сахалин представят семь туркомпаний

На международной выставке в Китае Сахалин представят семь туркомпаний - РИА Новости, 06.11.2024

На международной выставке в Китае Сахалин представят семь туркомпаний

Представители семи туристических компаний Сахалина отправятся на международную выставку в китайском Шанхае, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:23

2024-11-06T06:23

2024-11-06T06:23

туризм

шанхай

китай

сахалинская область

владимир путин

туризм

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Представители семи туристических компаний Сахалина отправятся на международную выставку в китайском Шанхае, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. "Крупная выставка China International Travel Mart начнет работу в Шанхае 22 ноября. Она представляет важнейший механизм по налаживанию деловых связей с зарубежными партнерами и эффективный инструмент заключения новых экспортных контрактов. В ее работе примут участие семь крупных туристических компаний Сахалина и Курил", - говорится в сообщении. По данным властей региона, возможности области в сфере туризма представят туристический центр "Сахалин и Курилы", компании "Дрим", "Амист", "Би-томо", "Кунашир-Тур", "Просахалин" и "Омега-Плюс". Они презентуют участникам и гостям выставки услуги в сфере путешествий, экскурсионного обслуживания и гостиничного бизнеса. По традиции островным компаниям аренду выставочных площадей, оформление коллективного стенда, подготовку презентационных материалов, техническое и лингвистическое сопровождение, а также трансфер внутри страны финансирует региональный Центр поддержки экспортной деятельности. Он входит в структуру центра "Мой бизнес" и оказывает помощь сахалинским предпринимателям на всех этапах выхода на внешние рынки в рамках реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство", которые инициировал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20241023/sahalin-1979458761.html

https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html

шанхай

китай

сахалинская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шанхай, китай, сахалинская область, владимир путин, туризм