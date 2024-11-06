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В Калужской области не выявили вспышек заболеваемости вирусом Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
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13:00 06.11.2024 (обновлено: 16:25 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/rospotrebnadzor-1982183158.html
В Калужской области не выявили вспышек заболеваемости вирусом Коксаки
В Калужской области не выявили вспышек заболеваемости вирусом Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
В Калужской области не выявили вспышек заболеваемости вирусом Коксаки
Вспышек заболеваемости вирусом Коксаки в Калужской области нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:00
2024-11-06T16:25
здоровье - общество
калужская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Вспышек заболеваемости вирусом Коксаки в Калужской области нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В их числе названа и Калужская область. "Нет, пока у нас нет никаких экстренных извещений по этому поводу. Никаких вспышек точно нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в управление не поступала информация и о единичных случаях заболевания вирусом Коксаки. Данную информацию РИА Новости подтвердили и в областном минздраве. "На сегодняшний день в Калужской области не выявлено случаев вирусов Коксаки. Никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано", - сообщили в минздраве.Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182648.html
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здоровье - общество, калужская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Калужская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Калужской области не выявили вспышек заболеваемости вирусом Коксаки

Роспотребнадзор: вспышек заболеваемости вирусом Коксаки в Калужской области нет

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Вспышек заболеваемости вирусом Коксаки в Калужской области нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В их числе названа и Калужская область.
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"Нет, пока у нас нет никаких экстренных извещений по этому поводу. Никаких вспышек точно нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в управление не поступала информация и о единичных случаях заболевания вирусом Коксаки.
Данную информацию РИА Новости подтвердили и в областном минздраве. "На сегодняшний день в Калужской области не выявлено случаев вирусов Коксаки. Никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано", - сообщили в минздраве.
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.
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Здоровье - ОбществоКалужская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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