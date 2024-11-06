https://ria.ru/20241106/rospotrebnadzor-1982183158.html
В Калужской области не выявили вспышек заболеваемости вирусом Коксаки
В Калужской области не выявили вспышек заболеваемости вирусом Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
В Калужской области не выявили вспышек заболеваемости вирусом Коксаки
Вспышек заболеваемости вирусом Коксаки в Калужской области нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:00
2024-11-06T13:00
2024-11-06T16:25
здоровье - общество
калужская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Вспышек заболеваемости вирусом Коксаки в Калужской области нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В их числе названа и Калужская область. "Нет, пока у нас нет никаких экстренных извещений по этому поводу. Никаких вспышек точно нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в управление не поступала информация и о единичных случаях заболевания вирусом Коксаки. Данную информацию РИА Новости подтвердили и в областном минздраве. "На сегодняшний день в Калужской области не выявлено случаев вирусов Коксаки. Никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано", - сообщили в минздраве.Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182648.html
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982180999.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, калужская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Калужская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Калужской области не выявили вспышек заболеваемости вирусом Коксаки
Роспотребнадзор: вспышек заболеваемости вирусом Коксаки в Калужской области нет
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Вспышек заболеваемости вирусом Коксаки в Калужской области нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным "Известий", минимум в девяти регионах России
жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В их числе названа и Калужская область.
"Нет, пока у нас нет никаких экстренных извещений по этому поводу. Никаких вспышек точно нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в управление не поступала информация и о единичных случаях заболевания вирусом Коксаки.
Данную информацию РИА Новости подтвердили и в областном минздраве. "На сегодняшний день в Калужской области не выявлено случаев вирусов Коксаки. Никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано", - сообщили в минздраве.
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.