https://ria.ru/20241106/rospotrebnadzor-1982180607.html

В Брянской области не выявили случаев заражения вирусом Коксаки

В Брянской области не выявили случаев заражения вирусом Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024

В Брянской области не выявили случаев заражения вирусом Коксаки

Случаев заболевания вирусом Коксаки в Брянской области в текущем году не выявлено, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:53

2024-11-06T12:53

2024-11-06T12:53

здоровье - общество

брянская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Случаев заболевания вирусом Коксаки в Брянской области в текущем году не выявлено, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону. По данным "Известий", минимум в девяти регионах России, в том числе в Брянской области, жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков рассказал агентству, что случаев заболевания вирусом Коксаки, который относится к группе энтеровирусов, за 10 месяцев текущего года в Брянской области не зарегистрировано. "Ситуация оценивается как обычная, благополучная у нас в регионе, на территории Брянской области. Всего зарегистрировано за истекший период года двадцать один случай энтеровирусной инфекции… Для такого количества населения в сравнении с динамикой прошлых лет эта ситуация благополучная, обычная… Зарегистрированы единичные случаи... Вирус Коксаки не выявлен", – рассказал Цыганков агентству. Эксперт пояснил, что чаще всего вирусом Коксаки болеют дети. Он подчеркнул, что при первых признаках инфекционного заболевания, к которым относятся температура, сыпь, покраснение кожи, язвочки и пузырьки в полости рта, температура, слабость, вялость, необходимо обратиться к врачу. "То есть не вести ребенка в образовательное учреждение, в детские сады, а вызывать врача на дом для уточнения диагноза, установления правильного диагноза и назначения при необходимости лечения, потому что это вирусное, это контагиозное, и риску подвергаются уже другие, здоровые дети", – отметил Цыганков.

https://ria.ru/20241106/tatarstan-1982157834.html

https://ria.ru/20241105/koksaki-1981908050.html

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здоровье - общество, брянская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)