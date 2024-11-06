https://ria.ru/20241106/rosgvardija-1982266839.html

Росгвардия показала уничтожение американского БМП в Курской области

Росгвардия показала уничтожение американского БМП в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024

Росгвардия показала уничтожение американского БМП в Курской области

Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили американский БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:29

2024-11-06T17:29

2024-11-06T17:29

специальная военная операция на украине

технологии

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили американский БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области. "Спецназ Росгвардии уничтожил БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области… БМП M2 Bradley предназначена для перевозки пехоты и обеспечения огневого прикрытия личного состава. Машины данного типа представляют серьёзную угрозу на поле боя, поэтому в задачи операторов БПЛА Росгвардии входит их уничтожение до подхода к линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве. На кадрах работы операторов БПЛА Росгвардии показано, как дрон бойцов прицельно летит во вражеский БМП. После атаки Bradley задымился. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html

https://ria.ru/20240923/dron-1974317702.html

курская область

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Уничтожение БМП Bradley ВСУ в Курской области Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили в Курской области БМП Bradley ВСУ, произведенную в США 2024-11-06T17:29 true PT0M45S

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технологии, курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины