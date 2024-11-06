Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия показала уничтожение американского БМП в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/rosgvardija-1982266839.html
Росгвардия показала уничтожение американского БМП в Курской области
Росгвардия показала уничтожение американского БМП в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
Росгвардия показала уничтожение американского БМП в Курской области
Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили американский БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:29
2024-11-06T17:29
специальная военная операция на украине
технологии
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982265954_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d60f34d0d0067713151faac9b9629fd.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили американский БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области. "Спецназ Росгвардии уничтожил БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области… БМП M2 Bradley предназначена для перевозки пехоты и обеспечения огневого прикрытия личного состава. Машины данного типа представляют серьёзную угрозу на поле боя, поэтому в задачи операторов БПЛА Росгвардии входит их уничтожение до подхода к линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве. На кадрах работы операторов БПЛА Росгвардии показано, как дрон бойцов прицельно летит во вражеский БМП. После атаки Bradley задымился. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html
https://ria.ru/20240923/dron-1974317702.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение БМП Bradley ВСУ в Курской области
Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили в Курской области БМП Bradley ВСУ, произведенную в США
2024-11-06T17:29
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982265954_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b80e80da7a540ce0d91eb799a5cfa79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Росгвардия показала уничтожение американского БМП в Курской области

Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили БМП M2 Bradley ВСУ в Курской

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Росгвардия показала, как операторы БПЛА уничтожили американский БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области.
"Спецназ Росгвардии уничтожил БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области… БМП M2 Bradley предназначена для перевозки пехоты и обеспечения огневого прикрытия личного состава. Машины данного типа представляют серьёзную угрозу на поле боя, поэтому в задачи операторов БПЛА Росгвардии входит их уничтожение до подхода к линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве.
Кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
8 августа, 05:04
На кадрах работы операторов БПЛА Росгвардии показано, как дрон бойцов прицельно летит во вражеский БМП. После атаки Bradley задымился.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Курской области нашли дрон-приманку ВСУ для вскрытия российской ПВО
23 сентября, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала