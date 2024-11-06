https://ria.ru/20241106/rosaviatsiya-1982122683.html

Работу махачкалинского аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск

Работу махачкалинского аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск - РИА Новости, 06.11.2024

Работу махачкалинского аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск

Временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала с 08.35 мск для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:40

2024-11-06T09:40

2024-11-06T10:09

махачкала

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала с 08.35 мск для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 08.35 мск, 06 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала (код ICAO: URML). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

https://ria.ru/20241106/bespilotniki-1982099571.html

махачкала

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махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность