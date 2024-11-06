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Работу махачкалинского аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск
Работу махачкалинского аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск - РИА Новости, 06.11.2024
Работу махачкалинского аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск
Временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала с 08.35 мск для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:40
2024-11-06T09:40
2024-11-06T10:09
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала с 08.35 мск для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 08.35 мск, 06 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала (код ICAO: URML). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
https://ria.ru/20241106/bespilotniki-1982099571.html
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махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
Работу махачкалинского аэропорта ограничили после атаки БПЛА на Каспийск
Росавиация: работу аэропорта Махачкалы ограничили после атаки БПЛА на Каспийск