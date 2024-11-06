https://ria.ru/20241106/rogov-1982216676.html
ВСУ при ударах по Энергодару применили кассетные боеприпасы, заявил Рогов
ВСУ при ударах по Энергодару применили кассетные боеприпасы, заявил Рогов - РИА Новости, 06.11.2024
ВСУ при ударах по Энергодару применили кассетные боеприпасы, заявил Рогов
Украинские войска при обстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара использовали кассетные боеприпасы, удары наносились по береговой линии, сообщил... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:26
2024-11-06T15:26
2024-11-06T15:26
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запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Украинские войска при обстреле города-спутника Запорожской АЭС Энергодара использовали кассетные боеприпасы, удары наносились по береговой линии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что ВСУ нанесли по городу серию артиллерийских ударов. "При обстреле Энергодара нацисты использовали кассетные боеприпасы. На данный момент зафиксировано не менее пяти прилётов. Зона обстрела - береговая линия", - написал Рогов. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html
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энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
ВСУ при ударах по Энергодару применили кассетные боеприпасы, заявил Рогов
Рогов: ВСУ при обстреле Энергодара использовали кассетные боеприпасы