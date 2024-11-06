https://ria.ru/20241106/rogov-1982199131.html

Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара

Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара - РИА Новости, 06.11.2024

Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:22

2024-11-06T14:22

2024-11-06T14:22

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

владимир рогов

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Энергодар под огнём боевиков ВСУ. На данный момент зафиксировано не менее трёх прилётов", - написал Рогов. По его словам, противник нанес по городу серию артиллерийских ударов. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html

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энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины