https://ria.ru/20241106/respublikantsy-1982183482.html

CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США

CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США - РИА Новости, 06.11.2024

CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США

Представители Республиканской партии продолжают лидировать на выборах в обе палаты конгресса США, свидетельствует прогноз телеканала CNN. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:02

2024-11-06T13:02

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Представители Республиканской партии продолжают лидировать на выборах в обе палаты конгресса США, свидетельствует прогноз телеканала CNN.По последним расчетам, республиканцы уже обеспечили себе 200 мест в палате представителей (из необходимых для получения большинства 218), обгоняя демократов, получивших 172 места.В сенате республиканцы уже гарантировали себе большинство, получив 51 кресло.На этих выборах предполагается заместить всех членов палаты представителей и треть мест в сенате. Голосование проходило одновременно с президентскими выборами, на которых победителем объявили Дональда Трампа. Таким образом, ожидается, что Республиканская партия получит и Белый дом, и обе палаты в Капитолии.Согласно Конституции США, все законодательные полномочия принадлежат конгрессу, который состоит из сената и палаты представителей. В палату представителей входят 435 человек. Между штатами депутатские места распределяются пропорционально численности населения.Верхняя палата, сенат — орган представительства штатов и состоит из 100 человек. Независимо от численности населения каждый штат представлен двумя сенаторами.

https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, выборы президента сша — 2024