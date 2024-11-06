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CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США - РИА Новости, 06.11.2024
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13:02 06.11.2024 (обновлено: 14:26 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/respublikantsy-1982183482.html
CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США
CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США - РИА Новости, 06.11.2024
CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США
Представители Республиканской партии продолжают лидировать на выборах в обе палаты конгресса США, свидетельствует прогноз телеканала CNN. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:02
2024-11-06T14:26
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Представители Республиканской партии продолжают лидировать на выборах в обе палаты конгресса США, свидетельствует прогноз телеканала CNN.По последним расчетам, республиканцы уже обеспечили себе 200 мест в палате представителей (из необходимых для получения большинства 218), обгоняя демократов, получивших 172 места.В сенате республиканцы уже гарантировали себе большинство, получив 51 кресло.На этих выборах предполагается заместить всех членов палаты представителей и треть мест в сенате. Голосование проходило одновременно с президентскими выборами, на которых победителем объявили Дональда Трампа. Таким образом, ожидается, что Республиканская партия получит и Белый дом, и обе палаты в Капитолии.Согласно Конституции США, все законодательные полномочия принадлежат конгрессу, который состоит из сената и палаты представителей. В палату представителей входят 435 человек. Между штатами депутатские места распределяются пропорционально численности населения.Верхняя палата, сенат — орган представительства штатов и состоит из 100 человек. Независимо от численности населения каждый штат представлен двумя сенаторами.
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сша, в мире, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Выборы президента США — 2024
CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США

CNN: республиканцы занимают 200 мест в палате представителей и лидируют в сенате

© AP Photo / Chet StrangeСотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chet Strange
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Представители Республиканской партии продолжают лидировать на выборах в обе палаты конгресса США, свидетельствует прогноз телеканала CNN.
По последним расчетам, республиканцы уже обеспечили себе 200 мест в палате представителей (из необходимых для получения большинства 218), обгоняя демократов, получивших 172 места.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Вчера, 12:12
В сенате республиканцы уже гарантировали себе большинство, получив 51 кресло.
На этих выборах предполагается заместить всех членов палаты представителей и треть мест в сенате. Голосование проходило одновременно с президентскими выборами, на которых победителем объявили Дональда Трампа. Таким образом, ожидается, что Республиканская партия получит и Белый дом, и обе палаты в Капитолии.
Согласно Конституции США, все законодательные полномочия принадлежат конгрессу, который состоит из сената и палаты представителей. В палату представителей входят 435 человек. Между штатами депутатские места распределяются пропорционально численности населения.
Верхняя палата, сенат — орган представительства штатов и состоит из 100 человек. Независимо от численности населения каждый штат представлен двумя сенаторами.
 
СШАВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
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