https://ria.ru/20241106/respublikantsy-1982183482.html
CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США
CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США - РИА Новости, 06.11.2024
CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США
Представители Республиканской партии продолжают лидировать на выборах в обе палаты конгресса США, свидетельствует прогноз телеканала CNN. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:02
2024-11-06T13:02
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Представители Республиканской партии продолжают лидировать на выборах в обе палаты конгресса США, свидетельствует прогноз телеканала CNN.По последним расчетам, республиканцы уже обеспечили себе 200 мест в палате представителей (из необходимых для получения большинства 218), обгоняя демократов, получивших 172 места.В сенате республиканцы уже гарантировали себе большинство, получив 51 кресло.На этих выборах предполагается заместить всех членов палаты представителей и треть мест в сенате. Голосование проходило одновременно с президентскими выборами, на которых победителем объявили Дональда Трампа. Таким образом, ожидается, что Республиканская партия получит и Белый дом, и обе палаты в Капитолии.Согласно Конституции США, все законодательные полномочия принадлежат конгрессу, который состоит из сената и палаты представителей. В палату представителей входят 435 человек. Между штатами депутатские места распределяются пропорционально численности населения.Верхняя палата, сенат — орган представительства штатов и состоит из 100 человек. Независимо от численности населения каждый штат представлен двумя сенаторами.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Выборы президента США — 2024
CNN: республиканцы занимают уже 200 мест в палате представителей США
CNN: республиканцы занимают 200 мест в палате представителей и лидируют в сенате
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Представители Республиканской партии продолжают лидировать на выборах в обе палаты конгресса США, свидетельствует прогноз телеканала CNN
.
По последним расчетам, республиканцы уже обеспечили себе 200 мест в палате представителей (из необходимых для получения большинства 218), обгоняя демократов, получивших 172 места.
В сенате республиканцы уже гарантировали себе большинство, получив 51 кресло.
На этих выборах предполагается заместить всех членов палаты представителей и треть мест в сенате. Голосование проходило одновременно с президентскими выборами, на которых победителем объявили Дональда Трампа
. Таким образом, ожидается, что Республиканская партия получит и Белый дом, и обе палаты в Капитолии.
Согласно Конституции США, все законодательные полномочия принадлежат конгрессу, который состоит из сената и палаты представителей. В палату представителей входят 435 человек. Между штатами депутатские места распределяются пропорционально численности населения.
Верхняя палата, сенат — орган представительства штатов и состоит из 100 человек. Независимо от численности населения каждый штат представлен двумя сенаторами.