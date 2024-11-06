https://ria.ru/20241106/pvo-1982111334.html
ПВО уничтожила БПЛА над Каспийском
ПВО уничтожила БПЛА над Каспийском - РИА Новости, 06.11.2024
ПВО уничтожила БПЛА над Каспийском
Силы ПВО сбили беспилотник над Каспийском, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:55
2024-11-06T08:55
2024-11-06T14:48
безопасность
специальная военная операция на украине
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник над Каспийском, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале."Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат", — написал руководитель республики.По данным регионального Минздрава, 16-летняя девушка получила легкое ранение в голень от обломков сбитого дрона. Состояние пострадавшей удовлетворительное, медики оказали ей всю необходимую помощь.Обстоятельства произошедшего выясняются, работает оперативный штаб.
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982087088.html
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безопасность, сергей меликов
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Сергей Меликов
ПВО уничтожила БПЛА над Каспийском
Губернатор Меликов: ПВО уничтожила БПЛА над Каспийском