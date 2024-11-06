https://ria.ru/20241106/pvo-1982111334.html

ПВО уничтожила БПЛА над Каспийском

ПВО уничтожила БПЛА над Каспийском - РИА Новости, 06.11.2024

ПВО уничтожила БПЛА над Каспийском

Силы ПВО сбили беспилотник над Каспийском, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:55

2024-11-06T08:55

2024-11-06T14:48

безопасность

специальная военная операция на украине

сергей меликов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МАХАЧКАЛА, 6 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник над Каспийском, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале."Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат", — написал руководитель республики.По данным регионального Минздрава, 16-летняя девушка получила легкое ранение в голень от обломков сбитого дрона. Состояние пострадавшей удовлетворительное, медики оказали ей всю необходимую помощь.Обстоятельства произошедшего выясняются, работает оперативный штаб.

https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982087088.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей меликов