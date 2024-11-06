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ПВО сбила БПЛА над Орловской областью - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 06.11.2024 (обновлено: 08:14 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/pvo-1982106172.html
ПВО сбила БПЛА над Орловской областью
ПВО сбила БПЛА над Орловской областью - РИА Новости, 06.11.2024
ПВО сбила БПЛА над Орловской областью
Силы ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:09
2024-11-06T08:14
орловская область
специальная военная операция на украине
андрей клычков
безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Ночью силами ПВО над Орловской областью сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы. Благодарю наших защитников. Ставшие регулярными ракетные угрозы и атаки БПЛА только закаляют нашу решимость поддерживать бойцов, бороться до общей победы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982088398.html
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орловская область, андрей клычков, безопасность
Орловская область, Специальная военная операция на Украине, Андрей Клычков, Безопасность
ПВО сбила БПЛА над Орловской областью

ПВО сбила БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
"Ночью силами ПВО над Орловской областью сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы. Благодарю наших защитников. Ставшие регулярными ракетные угрозы и атаки БПЛА только закаляют нашу решимость поддерживать бойцов, бороться до общей победы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковБезопасность
 
 
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