https://ria.ru/20241106/pvo-1982106172.html
ПВО сбила БПЛА над Орловской областью
ПВО сбила БПЛА над Орловской областью - РИА Новости, 06.11.2024
ПВО сбила БПЛА над Орловской областью
Силы ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:09
2024-11-06T08:09
2024-11-06T08:14
орловская область
специальная военная операция на украине
андрей клычков
безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Ночью силами ПВО над Орловской областью сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы. Благодарю наших защитников. Ставшие регулярными ракетные угрозы и атаки БПЛА только закаляют нашу решимость поддерживать бойцов, бороться до общей победы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982088398.html
орловская область
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орловская область, андрей клычков, безопасность
Орловская область, Специальная военная операция на Украине, Андрей Клычков, Безопасность
ПВО сбила БПЛА над Орловской областью
ПВО сбила БПЛА над Орловской областью, пострадавших нет