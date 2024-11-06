https://ria.ru/20241106/pvo-1982106172.html

ПВО сбила БПЛА над Орловской областью

ПВО сбила БПЛА над Орловской областью - РИА Новости, 06.11.2024

ПВО сбила БПЛА над Орловской областью

Силы ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:09

2024-11-06T08:09

2024-11-06T08:14

орловская область

специальная военная операция на украине

андрей клычков

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков."Ночью силами ПВО над Орловской областью сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы. Благодарю наших защитников. Ставшие регулярными ракетные угрозы и атаки БПЛА только закаляют нашу решимость поддерживать бойцов, бороться до общей победы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982088398.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, андрей клычков, безопасность