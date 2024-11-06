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На референдуме в Пуэрто-Рико лидируют сторонники присоединения к США - РИА Новости, 06.11.2024
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14:16 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/puerto-riko-1982197274.html
На референдуме в Пуэрто-Рико лидируют сторонники присоединения к США
На референдуме в Пуэрто-Рико лидируют сторонники присоединения к США - РИА Новости, 06.11.2024
На референдуме в Пуэрто-Рико лидируют сторонники присоединения к США
Сторонники вхождения в состав США на правах полноценного штата лидируют на референдуме в Пуэрто-Рико после подсчета более 86% голосов, сообщает местная газета... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:16
2024-11-06T14:16
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники вхождения в состав США на правах полноценного штата лидируют на референдуме в Пуэрто-Рико после подсчета более 86% голосов, сообщает местная газета Nuevo Dia со ссылкой на данные избиркома. Помимо выборов губернатора, резидента-комиссара (представителя Пуэрто-Рико в конгрессе США без права голоса) и членов муниципальных советов, жители острова во вторник имели возможность решить, каким будет пуэрториканское правительство и место в системе власти США. Участникам референдума предлагалось три варианта: полноправный штат, обретение независимости или расширенная автономия в формате ассоциированного государства с правом на самоуправление. После подсчета более 86% бюллетеней сторонники присоединения к США в качестве штата набирают 56,82% голосов. За обретение независимости проголосовали 30,85% пуэрториканцев. Идею расширенной автономии поддержали 12,33% жителей острова. В 2020 году 52,5% участников голосования высказались за присоединение к США, однако тогдашняя администрация республиканца Дональда Трампа проигнорировала результаты референдума, и конгресс не предпринял шагов в этом направлении. Нынешняя администрация президента Джо Байдена поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение, что может привести к рассмотрению результатов референдума в конгрессе.
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в мире, сша, пуэрто-рико, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пуэрто-Рико, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
На референдуме в Пуэрто-Рико лидируют сторонники присоединения к США

Nuevo Dia: сторонники вхождения в США лидируют на референдуме в Пуэрто-Рико

© Фото : U.S. National Park ServiceВид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : U.S. National Park Service
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники вхождения в состав США на правах полноценного штата лидируют на референдуме в Пуэрто-Рико после подсчета более 86% голосов, сообщает местная газета Nuevo Dia со ссылкой на данные избиркома.
Помимо выборов губернатора, резидента-комиссара (представителя Пуэрто-Рико в конгрессе США без права голоса) и членов муниципальных советов, жители острова во вторник имели возможность решить, каким будет пуэрториканское правительство и место в системе власти США. Участникам референдума предлагалось три варианта: полноправный штат, обретение независимости или расширенная автономия в формате ассоциированного государства с правом на самоуправление.
После подсчета более 86% бюллетеней сторонники присоединения к США в качестве штата набирают 56,82% голосов. За обретение независимости проголосовали 30,85% пуэрториканцев. Идею расширенной автономии поддержали 12,33% жителей острова.
В 2020 году 52,5% участников голосования высказались за присоединение к США, однако тогдашняя администрация республиканца Дональда Трампа проигнорировала результаты референдума, и конгресс не предпринял шагов в этом направлении.
Нынешняя администрация президента Джо Байдена поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение, что может привести к рассмотрению результатов референдума в конгрессе.
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