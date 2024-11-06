https://ria.ru/20241106/promtekhnopark-1982122276.html

Готовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20%

Готовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20% - РИА Новости, 06.11.2024

Готовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20%

Вторая очередь промышленного технопарка "Алабушево" готова на 20%, после ввода в эксплуатацию по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:00

2024-11-06T10:00

2024-11-06T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вторая очередь промышленного технопарка "Алабушево" готова на 20%, после ввода в эксплуатацию по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО появится свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Реализация проекта строительства промышленного технопарка "Алабушево" ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда и совместно с ОЭЗ "Технополис Москва". Первую очередь ввели в эксплуатацию в начале текущего года. Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2026 году. Промышленный технопарк площадью свыше 100 тысяч квадратных метров будет включать в себя пять корпусов и офисный центр. Там смогут работать около 2,5 тысячи человек", – цитирует пресс-служба Гарбузова.В трех производственных корпусах первой очереди "Алабушево" разместились предприятия по выпуску медицинских изделий, металлургической продукции, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности. Найти работу на новых производствах могут свыше 1,2 тысячи человек.Еще столько же рабочих мест будет создано благодаря завершению строительства двух промышленных комплексов и семиэтажного делового центра в рамках второй очереди. На текущий момент строительная готовность объектов оценивается в 20%: полностью выполнены земляные и фундаментые работы для всех зданий, строители приступили к возведению конструктивов производственных корпусов. Общая площадь новых строений составит порядка 52 тысяч квадратных метров."Благодаря программе МПТ мы успешно развиваем востребованное на рынке недвижимости направление технопарков, а также имеем возможность оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов. Мы видим стабильный рост промышленности на территории Москвы, что логичным образом приводит к повышению спроса на площади со стороны высокотехнологичных компаний. В корпусах первой очереди резиденты уже активно запускают собственные производства", – отметил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.С 2020 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллионов рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20241105/liksutov-1981878393.html

https://ria.ru/20241104/promproizvodstvo-1981729748.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов