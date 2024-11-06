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Готовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20% - РИА Новости, 06.11.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/promtekhnopark-1982122276.html
Готовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20%
Готовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20% - РИА Новости, 06.11.2024
Готовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20%
Вторая очередь промышленного технопарка "Алабушево" готова на 20%, после ввода в эксплуатацию по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:00
2024-11-06T10:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вторая очередь промышленного технопарка "Алабушево" готова на 20%, после ввода в эксплуатацию по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО появится свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Реализация проекта строительства промышленного технопарка "Алабушево" ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда и совместно с ОЭЗ "Технополис Москва". Первую очередь ввели в эксплуатацию в начале текущего года. Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2026 году. Промышленный технопарк площадью свыше 100 тысяч квадратных метров будет включать в себя пять корпусов и офисный центр. Там смогут работать около 2,5 тысячи человек", – цитирует пресс-служба Гарбузова.В трех производственных корпусах первой очереди "Алабушево" разместились предприятия по выпуску медицинских изделий, металлургической продукции, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности. Найти работу на новых производствах могут свыше 1,2 тысячи человек.Еще столько же рабочих мест будет создано благодаря завершению строительства двух промышленных комплексов и семиэтажного делового центра в рамках второй очереди. На текущий момент строительная готовность объектов оценивается в 20%: полностью выполнены земляные и фундаментые работы для всех зданий, строители приступили к возведению конструктивов производственных корпусов. Общая площадь новых строений составит порядка 52 тысяч квадратных метров."Благодаря программе МПТ мы успешно развиваем востребованное на рынке недвижимости направление технопарков, а также имеем возможность оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов. Мы видим стабильный рост промышленности на территории Москвы, что логичным образом приводит к повышению спроса на площади со стороны высокотехнологичных компаний. В корпусах первой очереди резиденты уже активно запускают собственные производства", – отметил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.С 2020 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллионов рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.
https://ria.ru/20241105/liksutov-1981878393.html
https://ria.ru/20241104/promproizvodstvo-1981729748.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов

Готовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20%

© Фото : Пресс-служба ДИППГотовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20%
Готовность второй очереди промтехнопарка Алабушево составляет 20% - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Готовность второй очереди промтехнопарка "Алабушево" составляет 20%
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вторая очередь промышленного технопарка "Алабушево" готова на 20%, после ввода в эксплуатацию по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО появится свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Реализация проекта строительства промышленного технопарка "Алабушево" ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда и совместно с ОЭЗ "Технополис Москва". Первую очередь ввели в эксплуатацию в начале текущего года. Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2026 году. Промышленный технопарк площадью свыше 100 тысяч квадратных метров будет включать в себя пять корпусов и офисный центр. Там смогут работать около 2,5 тысячи человек", – цитирует пресс-служба Гарбузова.
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В трех производственных корпусах первой очереди "Алабушево" разместились предприятия по выпуску медицинских изделий, металлургической продукции, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности. Найти работу на новых производствах могут свыше 1,2 тысячи человек.
Еще столько же рабочих мест будет создано благодаря завершению строительства двух промышленных комплексов и семиэтажного делового центра в рамках второй очереди. На текущий момент строительная готовность объектов оценивается в 20%: полностью выполнены земляные и фундаментые работы для всех зданий, строители приступили к возведению конструктивов производственных корпусов. Общая площадь новых строений составит порядка 52 тысяч квадратных метров.
"Благодаря программе МПТ мы успешно развиваем востребованное на рынке недвижимости направление технопарков, а также имеем возможность оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов. Мы видим стабильный рост промышленности на территории Москвы, что логичным образом приводит к повышению спроса на площади со стороны высокотехнологичных компаний. В корпусах первой очереди резиденты уже активно запускают собственные производства", – отметил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.
С 2020 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллионов рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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