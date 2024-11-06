https://ria.ru/20241106/proisshestviya-1981528712.html

"В ГИБДД об этом не знали". Что устроил "мажор на BMW" с Алтая

"В ГИБДД об этом не знали". Что устроил "мажор на BMW" с Алтая - РИА Новости, 06.11.2024

"В ГИБДД об этом не знали". Что устроил "мажор на BMW" с Алтая

"После аварии даже не вызвал скорую помощь" — так, по словам очевидцев, повел себя 22-летний житель Рубцовска Виктор Макеев, сбивший на пешеходном переходе... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:00

2024-11-06T08:00

2024-11-06T08:03

происшествия

авто

рубцовск

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. "После аварии даже не вызвал скорую помощь" — так, по словам очевидцев, повел себя 22-летний житель Рубцовска Виктор Макеев, сбивший на пешеходном переходе студентку. Она скончалась на месте, а водитель по решению суда остался на свободе. О том, почему прокуратура с этим не согласна и что еще успел натворить подозреваемый, — в материале РИА Новости.Смягчающие обстоятельстваВечером 24 октября 19-летняя студентка второго курса Алтайского госуниверситета Юлия Гурина возвращалась домой. На улице Комсомольской ненадолго остановилась, чтобы пересечь нерегулируемый пешеходный переход. Что произошло дальше, сняли камеры наружного наблюдения.На кадрах видно, как, постояв несколько секунд, девушка шагает на "зебру" и в следующий миг на огромной скорости ее сносит черная BMW. Удар был такой силы, что не оставил пешеходу никаких шансов — приехавшие медики лишь констатировали смерть. Причем вызвали их, по словам очевидцев, случайные прохожие, а не водитель, демонстративно отказавшийся это сделать.Вскоре на место прибыли экипажи ГИБДД, следователи и криминалисты. Подозреваемого задержали и отвезли на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, он оказался трезвым, но сел за руль, не имея водительского удостоверения. Также значительно превысил скорость и даже не пытался затормозить перед пешеходным переходом.Уголовное дело возбудили по четвертой части статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи просили отправить водителя в СИЗО, однако судья выбрала более мягкую меру пресечения — домашний арест."На такое решение, вероятно, повлияли два фактора, — говорит местная общественница Олеся Дикарева. — Во-первых, на заседании по избранию меры пресечения водитель извинился перед родителями погибшей. Во-вторых, он инсулинозависимый, страдает сахарным диабетом".Прошлая аварияСмертельная авария вызвала в городе и республике широкий общественный резонанс. Подозреваемый — 22-летний Виктор Макеев — раньше уже попадал в поле зрения силовиков."Год назад молодой человек ездил на Subaru. Как-то раз посадил в салон друга и его 15-летнюю приятельницу, — продолжает Дикарева. — Сильно разогнавшись, не справился с управлением и перевернулся. Девушку с травмой спины отвезли в больницу, но заявили, что она упала с заброшенного здания. В ГИБДД об аварии ничего не сообщили, машину увезли на эвакуаторе".Лишь спустя пару дней мать добилась от потерпевшей правды и заявила в полицию. Поскольку судебно-медицинская экспертиза констатировала причинение вреда здоровью средней тяжести, Макеев отделался административным наказанием и штрафом в размере 25 тысяч рублей, а в соцсетях продолжил публиковать фото и видео "дрифтов" уже на новой иномарке.Неудивительно, что после гибели Гуриной и решения суда о домашнем аресте жители города быстро нарекли Макеева "мажором" и заявили, что связи его родителей "все порешали"."На самом деле это не так, — добавляет Дикарева. — Он из вполне обычной семьи и, насколько мне известно, занимается бизнесом — владеет магазином по продаже вейпов и жидкостей для них. Вероятно, доход позволяет покупать иномарки".Прокурорская проверкаЧто касается погибшей, то, по словам родных и друзей, она вела очень активный образ жизни: в университете была старостой группы, работала в стройотрядах, дважды становилась вожатой профильной смены в "Сибирском Артеке".За пару месяцев до гибели прославилась тем, что из шприца выкармливала новорожденного бельчонка, которого ее мама нашла на садовом участке. Эти фото и видео активно распространялись по местным пабликам в соцсетях и группам в Telegram.Родители Юли, потерявшие единственного ребенка, выступили против домашнего ареста Макеева и собирались подавать апелляцию, но раньше них это сделала прокуратура."Расследование уголовного дела поставил на личный контроль прокурор Алтайского края Антон Герман, — говорит его помощник, советник юстиции Мария Антошкина. — Также он поддержал ходатайство органов предварительного следствия о заключении подозреваемого под стражу и, поскольку суд решил иначе, поручил судебной коллегии по уголовным делам Алтайского краевого суда проверить законность этого решения".Кроме того, надзорное ведомство планирует изучить информацию о прошлогодней аварии Макеева и выяснить, почему ему удалось отделаться административным наказанием.Адвокат водителя сообщила РИА Новости, что тот от каких-либо комментариев отказался.Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время автоэкспертиза должна определить, с какой скоростью двигался водитель и почему не убедился в безопасности вождения, учитывая плохие погодные условия — в момент аварии в Рубцовске шел дождь.Если вину Макеева докажут в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Родные погибшей намерены добиваться максимального наказания для лихача.

https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html

https://ria.ru/20240404/proisshestvie-1937622961.html

рубцовск

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Смертельное ДТП в Рубцовске Смертельное ДТП в Рубцовске 2024-11-06T08:00 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, авто, рубцовск