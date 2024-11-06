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Саудовский кронпринц поздравил Трампа с победой на выборах
Саудовский кронпринц поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Саудовский кронпринц поздравил Трампа с победой на выборах
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман первым из арабских лидеров связался по телефону с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с избранием на... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:40
2024-11-06T20:40
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ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман первым из арабских лидеров связался по телефону с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с избранием на пост президента США, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. По информации агентства, бен Салман "позвонил избранному президентом США Дональду Трампу, и во время разговора поздравил его с победой на президентских выборах. Он выразил стремление королевства укреплять исторические и стратегические отношения, связывающие две страны, пожелав дружественному американскому народу прогресса и процветания под руководством его превосходительства". Ранее саудовский король и наследный принц уже отправили Трампу телеграммы с "искренними поздравлениями" в связи с его избранием на пост президента. В период первого правления Трампа между Саудовской Аравией и США установились очень тесные отношения, которые заметно охладели после прихода к власти в США демократов. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Саудовский кронпринц поздравил Трампа с победой на выборах
SPA: саудовский кронпринц первым из арабских лидеров позвонил и поздравил Трампа
ДОХА, 6 ноя - РИА Новости.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман первым из арабских лидеров связался по телефону с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с избранием на пост президента США, сообщило Саудовское агентство новостей SPA
.
По информации агентства, бен Салман "позвонил избранному президентом США Дональду Трампу, и во время разговора поздравил его с победой на президентских выборах. Он выразил стремление королевства укреплять исторические и стратегические отношения, связывающие две страны, пожелав дружественному американскому народу прогресса и процветания под руководством его превосходительства".
Ранее саудовский король и наследный принц уже отправили Трампу телеграммы с "искренними поздравлениями" в связи с его избранием на пост президента.
В период первого правления Трампа между Саудовской Аравией и США установились очень тесные отношения, которые заметно охладели после прихода к власти в США демократов.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис
, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.