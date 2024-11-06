https://ria.ru/20241106/prints-1982309515.html

Саудовский кронпринц поздравил Трампа с победой на выборах

Саудовский кронпринц поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Саудовский кронпринц поздравил Трампа с победой на выборах

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман первым из арабских лидеров связался по телефону с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с избранием на... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T20:40

2024-11-06T20:40

2024-11-06T20:40

в мире

сша

саудовская аравия

дональд трамп

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман первым из арабских лидеров связался по телефону с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с избранием на пост президента США, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. По информации агентства, бен Салман "позвонил избранному президентом США Дональду Трампу, и во время разговора поздравил его с победой на президентских выборах. Он выразил стремление королевства укреплять исторические и стратегические отношения, связывающие две страны, пожелав дружественному американскому народу прогресса и процветания под руководством его превосходительства". Ранее саудовский король и наследный принц уже отправили Трампу телеграммы с "искренними поздравлениями" в связи с его избранием на пост президента. В период первого правления Трампа между Саудовской Аравией и США установились очень тесные отношения, которые заметно охладели после прихода к власти в США демократов. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ssha-1981995873.html

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), камала харрис, выборы президента сша — 2024