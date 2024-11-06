https://ria.ru/20241106/predpriyatiya-1982061814.html

На переоснащение предприятий на Кубани одобрили около 432 миллиона рублей

На переоснащение предприятий на Кубани одобрили около 432 миллиона рублей - РИА Новости, 06.11.2024

На переоснащение предприятий на Кубани одобрили около 432 миллиона рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края направит порядка 432 миллионов рублей льготных займов для технического переоснащения четырех предприятий... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:01

2024-11-06T01:01

2024-11-06T01:01

краснодарский край

краснодарский край

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усть-лабинский район

фонд развития промышленности

экономика

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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края направит порядка 432 миллионов рублей льготных займов для технического переоснащения четырех предприятий региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В Краснодарском крае с господдержкой модернизируют четыре промышленных предприятия. На техническое переоснащение одобрены льготные займы Фонда развития промышленности региона на общую сумму порядка 432 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным властей, речь идет о четырех обрабатывающих и пищевых производствах Краснодара, Абинского, Северского и Усть-Лабинского районов. Средства пойдут в том числе на покупку промышленного оборудования, необходимого для выпуска импортозамещающей и высокотехнологичной продукции. "На сегодняшний день фонд реализует 13 программ льготного заемного финансирования, из них девять - за счет собственных средств, четыре - при софинансировании федерального ФРП", - отметил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев.

https://ria.ru/20241104/moskva-1981800440.html

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краснодарский край

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краснодарский край, краснодар, усть-лабинский район, фонд развития промышленности, экономика