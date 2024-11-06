https://ria.ru/20241106/predpriyatiya-1982061814.html
На переоснащение предприятий на Кубани одобрили около 432 миллиона рублей
На переоснащение предприятий на Кубани одобрили около 432 миллиона рублей - РИА Новости, 06.11.2024
На переоснащение предприятий на Кубани одобрили около 432 миллиона рублей
Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края направит порядка 432 миллионов рублей льготных займов для технического переоснащения четырех предприятий... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:01
2024-11-06T01:01
2024-11-06T01:01
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края направит порядка 432 миллионов рублей льготных займов для технического переоснащения четырех предприятий региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В Краснодарском крае с господдержкой модернизируют четыре промышленных предприятия. На техническое переоснащение одобрены льготные займы Фонда развития промышленности региона на общую сумму порядка 432 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным властей, речь идет о четырех обрабатывающих и пищевых производствах Краснодара, Абинского, Северского и Усть-Лабинского районов. Средства пойдут в том числе на покупку промышленного оборудования, необходимого для выпуска импортозамещающей и высокотехнологичной продукции. "На сегодняшний день фонд реализует 13 программ льготного заемного финансирования, из них девять - за счет собственных средств, четыре - при софинансировании федерального ФРП", - отметил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев.
https://ria.ru/20241104/moskva-1981800440.html
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краснодарский край, краснодар, усть-лабинский район, фонд развития промышленности, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Усть-Лабинский район, Фонд развития промышленности, Экономика
На переоснащение предприятий на Кубани одобрили около 432 миллиона рублей
На переоснащение промпредприятий на Кубани одобрили около 432 миллиона рублей