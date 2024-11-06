https://ria.ru/20241106/prazdnik-1981180328.html

Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире

Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире

6 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: профессиональные, церковные, народные, международные. Какой сегодня праздник в России и мире, памятные РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:00

2024-11-06T06:00

2024-11-06T06:00

россия

религиозные праздники

праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981186418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172f832ff24845e59e61644730a50f65.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. 6 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: профессиональные, церковные, народные, международные. Какой сегодня праздник в России и мире, памятные даты в календаре и что произошло в этот день в прошлом, - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииНа 6 ноября 2024 года приходится несколько праздников: профессиональный, церковные, народные и международные, отмечаемые во всем мире.Профессиональный праздникВ этот день отмечается только один профессиональный праздник: День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Утвержден приказом ФСИН России от 29 сентября 2010 года № 422.Церковный праздникПравославная церковь 6 ноября отмечает день Иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”.А также вспоминает:Народный праздникНа Руси 6 ноября наши предки отмечали Светец день, название которого произошло от традиции устраивать посиделки вечером у костра или свечи. Иное название - Афанасьев день по имени святителя Афанасия, жившего около 1315 года.Какой сегодня праздник в миреВ ноябре 2001 года ООН объявила, что 6 ноября будет отмечаться Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (резолюция Генеральной Ассамблеи 56/4). Война не только приносит страдание людям и лишает их жизни, разрушает историческое наследие, которое создавалось веками, но и разрушает окружающую экосистему.По инициативе зоозащитных организаций 6 ноября также был установлен День памяти животных, погибших от рук человека, призывающий не допускать гибели существ, которые, как и человек, являются частью этого мира.Памятные даты в историиИмениныИменины в этот день празднуют: Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241031/post-1909431934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, праздники