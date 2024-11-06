https://ria.ru/20241106/pravitelstvo-1982247086.html
Мишустин заявил о намерении поддерживать высокотехнологичные медцентры
Мишустин заявил о намерении поддерживать высокотехнологичные медцентры - РИА Новости, 06.11.2024
Мишустин заявил о намерении поддерживать высокотехнологичные медцентры
Правительство продолжит поддерживать развитие высокотехнологичных медицинских центров и производство, связанное с научными изобретениями в этой сфере, заявил... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:42
2024-11-06T16:42
2024-11-06T17:44
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство продолжит поддерживать развитие высокотехнологичных медицинских центров и производство, связанное с научными изобретениями в этой сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Без сомнения. Высокотехнологическая медицинская помощь становится все более доступной. В следующем году предусмотрено 10 миллиардов рублей в федеральном бюджете, в ОМС - 12 миллиардов рублей, а по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" еще 20 миллиардов рублей на создание и поддержку высокотехнологичных медицинских центров и на поддержку этих технологий", - сказал Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В.Вишневского. Он рассказал, что планирует провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться вопрос масштабирования производств, связанных с высокотехнологичными изобретениями в медицинской сфере. "Мы соберемся в рамках нашего нового национального проекта "Поддержка производства медицинского оборудования". Мы подумаем над тем, как можем поддержать компании-производители, которые в рамках научно-исследовательских и конструкторских работ делают современные медицинские инструменты и приборы. Для того чтобы обеспечить гарантированно заказы компаниям-производителям и медицинским учреждениям", - сказал Мишустин. По его словам, такое совещание может состояться в январе или феврале 2025 года.
https://ria.ru/20241106/mishustin-1982245165.html
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общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
Мишустин заявил о намерении поддерживать высокотехнологичные медцентры
Мишустин: правительство продолжит поддержку высокотехнологичных медцентров
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство продолжит поддерживать развитие высокотехнологичных медицинских центров и производство, связанное с научными изобретениями в этой сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Без сомнения. Высокотехнологическая медицинская помощь становится все более доступной. В следующем году предусмотрено 10 миллиардов рублей в федеральном бюджете, в ОМС - 12 миллиардов рублей, а по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" еще 20 миллиардов рублей на создание и поддержку высокотехнологичных медицинских центров и на поддержку этих технологий", - сказал Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В.Вишневского.
Он рассказал, что планирует провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться вопрос масштабирования производств, связанных с высокотехнологичными изобретениями в медицинской сфере.
"Мы соберемся в рамках нашего нового национального проекта "Поддержка производства медицинского оборудования". Мы подумаем над тем, как можем поддержать компании-производители, которые в рамках научно-исследовательских и конструкторских работ делают современные медицинские инструменты и приборы. Для того чтобы обеспечить гарантированно заказы компаниям-производителям и медицинским учреждениям", - сказал Мишустин.
По его словам, такое совещание может состояться в январе или феврале 2025 года.