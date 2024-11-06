https://ria.ru/20241106/pravitelstvo-1982247086.html

Мишустин заявил о намерении поддерживать высокотехнологичные медцентры

Мишустин заявил о намерении поддерживать высокотехнологичные медцентры - РИА Новости, 06.11.2024

Мишустин заявил о намерении поддерживать высокотехнологичные медцентры

Правительство продолжит поддерживать развитие высокотехнологичных медицинских центров и производство, связанное с научными изобретениями в этой сфере, заявил... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:42

2024-11-06T16:42

2024-11-06T17:44

общество

россия

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Правительство продолжит поддерживать развитие высокотехнологичных медицинских центров и производство, связанное с научными изобретениями в этой сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Без сомнения. Высокотехнологическая медицинская помощь становится все более доступной. В следующем году предусмотрено 10 миллиардов рублей в федеральном бюджете, в ОМС - 12 миллиардов рублей, а по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" еще 20 миллиардов рублей на создание и поддержку высокотехнологичных медицинских центров и на поддержку этих технологий", - сказал Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В.Вишневского. Он рассказал, что планирует провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться вопрос масштабирования производств, связанных с высокотехнологичными изобретениями в медицинской сфере. "Мы соберемся в рамках нашего нового национального проекта "Поддержка производства медицинского оборудования". Мы подумаем над тем, как можем поддержать компании-производители, которые в рамках научно-исследовательских и конструкторских работ делают современные медицинские инструменты и приборы. Для того чтобы обеспечить гарантированно заказы компаниям-производителям и медицинским учреждениям", - сказал Мишустин. По его словам, такое совещание может состояться в январе или феврале 2025 года.

https://ria.ru/20241106/mishustin-1982245165.html

https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html

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общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество