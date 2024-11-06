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Пожар в жилом доме в центре Москвы потушили
Пожар в жилом доме в центре Москвы потушили - РИА Новости, 06.11.2024
Пожар в жилом доме в центре Москвы потушили
Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:47
2024-11-06T16:47
2024-11-06T16:47
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее главк сообщил о возгорании в пятиэтажке на 3-й Тверской-Ямской улице. Позже пожар был локализован на площади 80 квадратных метров. "Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Происходило загорание межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком пятиэтажного жилого дома. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в жилом доме в центре Москвы потушили
МЧС: пожар в жилом доме в Москве, где загорелись межэтажные перекрытия, потушен