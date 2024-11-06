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В Таганроге потушили пожар в цеху по производству детских площадок - РИА Новости, 06.11.2024
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16:25 06.11.2024 (обновлено: 16:28 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/pozhar-1982241468.html
В Таганроге потушили пожар в цеху по производству детских площадок
В Таганроге потушили пожар в цеху по производству детских площадок - РИА Новости, 06.11.2024
В Таганроге потушили пожар в цеху по производству детских площадок
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в цеху по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:25
2024-11-06T16:28
происшествия
таганрог
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в цеху по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Пожар в цеху по производству детских площадок на улице Москатова, 35 в Таганроге произошел в среду днем. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Спустя примерно час огонь удалось локализовать. "В 15.35 пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства, добавив, что никто не пострадал. В тушении были задействованы семь единиц техники, 24 человека.
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происшествия, таганрог, ростовская область, россия
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Россия
В Таганроге потушили пожар в цеху по производству детских площадок

МЧС: пожар в цеху по производству детских площадок в Таганроге полностью потушен

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в цехе по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области. 6 ноября 2024
Ликвидация пожара в цехе по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в цехе по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области. 6 ноября 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в цеху по производству детских площадок в Таганроге Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар в цеху по производству детских площадок на улице Москатова, 35 в Таганроге произошел в среду днем. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Спустя примерно час огонь удалось локализовать.
"В 15.35 пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства, добавив, что никто не пострадал.
В тушении были задействованы семь единиц техники, 24 человека.
Место пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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