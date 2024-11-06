https://ria.ru/20241106/pozhar-1982229217.html

Пожар в жилом доме в центре Москвы локализовали

Пожар в жилом доме в центре Москвы локализовали - РИА Новости, 06.11.2024

Пожар в жилом доме в центре Москвы локализовали

Пожар в жилом доме в центре Москвы удалось локализовать на площади 80 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:54

2024-11-06T15:54

2024-11-06T16:10

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме в центре Москвы удалось локализовать на площади 80 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МЧС. Ранее главк сообщил о возгорании в пятиэтажке на 3-й Тверской-Ямской улице. "Пожар локализован на площади 80 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет.

https://ria.ru/20241105/instasamka-1982001469.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)