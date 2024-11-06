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В центре Москвы загорелись межэтажные перекрытия и чердак жилого дома
В центре Москвы загорелись межэтажные перекрытия и чердак жилого дома - РИА Новости, 06.11.2024
В центре Москвы загорелись межэтажные перекрытия и чердак жилого дома
Межэтажные перекрытия и чердак жилого дома загорелись в центре Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:05
2024-11-06T14:05
2024-11-06T16:11
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Межэтажные перекрытия и чердак жилого дома загорелись в центре Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ в своем Telegram-канале. "На 3-й Тверской-Ямской улице происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между 4-м и 5-м этажами, а также между 5-м этажом и чердаком жилого дома", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что сведения о пострадавших не поступали.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы загорелись межэтажные перекрытия и чердак жилого дома
МЧС: в центре Москвы горят межэтажные перекрытия и чердак жилого дома