https://ria.ru/20241106/pozhar-1982195558.html

В центре Москвы загорелись межэтажные перекрытия и чердак жилого дома

В центре Москвы загорелись межэтажные перекрытия и чердак жилого дома - РИА Новости, 06.11.2024

В центре Москвы загорелись межэтажные перекрытия и чердак жилого дома

Межэтажные перекрытия и чердак жилого дома загорелись в центре Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:05

2024-11-06T14:05

2024-11-06T16:11

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Межэтажные перекрытия и чердак жилого дома загорелись в центре Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ в своем Telegram-канале. "На 3-й Тверской-Ямской улице происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между 4-м и 5-м этажами, а также между 5-м этажом и чердаком жилого дома", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)