Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 06.11.2024 (обновлено: 23:51 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/pozdravlenie-1982324164.html
Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах
Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:43
2024-11-06T23:51
сша
си цзиньпин
выборы президента сша — 2024
в мире
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_9e869a10f07451b990e5314090eae392.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.По информации телеканала, звонок состоялся на фоне усилий ряда мировых лидеров установить контакты с Трампом, используя для этих целей как официальные, так и неформальные каналы.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982294451.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d2649cbabba3108273b5aa27fbdcef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, си цзиньпин, выборы президента сша — 2024, в мире, китай, дональд трамп
США, Си Цзиньпин, Выборы президента США — 2024, В мире, Китай, Дональд Трамп
Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах

CNN: Си Цзиньпин позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.
По информации телеканала, звонок состоялся на фоне усилий ряда мировых лидеров установить контакты с Трампом, используя для этих целей как официальные, так и неформальные каналы.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
CNN: Трамп следит, кто из мировых лидеров проявил инициативу в контактах
Вчера, 19:00
 
СШАСи ЦзиньпинВыборы президента США — 2024В миреКитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала