https://ria.ru/20241106/pozdravlenie-1982324164.html

Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах

Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:43

2024-11-06T23:43

2024-11-06T23:51

сша

си цзиньпин

выборы президента сша — 2024

в мире

китай

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся накануне президентских выборах в США, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.По информации телеканала, звонок состоялся на фоне усилий ряда мировых лидеров установить контакты с Трампом, используя для этих целей как официальные, так и неформальные каналы.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982294451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, си цзиньпин, выборы президента сша — 2024, в мире, китай, дональд трамп