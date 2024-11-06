https://ria.ru/20241106/pozdravlenie-1982297755.html

Президент Алжира поздравил Трампа

Президент Алжира поздравил Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Президент Алжира поздравил Трампа

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, заявив о решимости работать с... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:18

2024-11-06T19:18

2024-11-06T19:18

в мире

сша

алжир (провинция)

дональд трамп

абдельмаджид теббун

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, заявив о решимости работать с ним ради совершенствования отношений между двумя странами. "Ваше превосходительство Дональд Джон Трамп..., имею удовольствие в связи с вашим избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки передать вам... искренние поздравления... Пользуясь случаем, хочу напомнить о глубине исторически дружеских отношений между Алжиром и США и подчеркнуть позитивную динамику (нашего - ред.) двустороннего сотрудничества во многих сферах. Выражаю решимость работать с вами, чтобы поднять его до еще больших высот, с тем, чтобы они служили нашим общим интересам", - приводит текст письма Теббуна Трампу алжирское новостное агентство APS. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241025/vybory-1980180136.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, алжир (провинция), дональд трамп, абдельмаджид теббун, камала харрис, выборы президента сша — 2024