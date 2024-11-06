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При обстреле белгородского поселка пострадал мужчина - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/postradavshiy-1982241304.html
При обстреле белгородского поселка пострадал мужчина
При обстреле белгородского поселка пострадал мужчина - РИА Новости, 06.11.2024
При обстреле белгородского поселка пострадал мужчина
Мужчина был ранен при украинском обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района утром в среду, после оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:25
2024-11-06T16:25
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина был ранен при украинском обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района утром в среду, после оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава региона информировал, что украинские военные дважды обстреляли посёлок Октябрьский. В результате попадания боеприпаса загорелся торговый павильон, повреждены дома, автомобили и коммерческие объекты. "В Белгородском районе посёлок Октябрьский повторно подвергся обстрелу. В жилом доме пробита кровля, выбиты окна и посечены ворота. Повреждён прицеп автомобиля. В Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, получивший осколочное ранение ноги в результате прошлого обстрела посёлка Октябрьский. После оказания первой помощи он продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Нечаевка дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль. Вследствие ещё одной атаки дрона огнём уничтожена "Газель". В селе Муром Шебекинского округа в результате прилёта снаряда поврежден социальный объект. "В селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание", - рассказал Гладков.
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белгородский район
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происшествия, октябрьский, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле белгородского поселка пострадал мужчина

Гладков: в белгородском поселке Октябрьский при обстреле ВСУ ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина был ранен при украинском обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района утром в среду, после оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона информировал, что украинские военные дважды обстреляли посёлок Октябрьский. В результате попадания боеприпаса загорелся торговый павильон, повреждены дома, автомобили и коммерческие объекты.
«
"В Белгородском районе посёлок Октябрьский повторно подвергся обстрелу. В жилом доме пробита кровля, выбиты окна и посечены ворота. Повреждён прицеп автомобиля. В Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, получивший осколочное ранение ноги в результате прошлого обстрела посёлка Октябрьский. После оказания первой помощи он продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Нечаевка дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль. Вследствие ещё одной атаки дрона огнём уничтожена "Газель". В селе Муром Шебекинского округа в результате прилёта снаряда поврежден социальный объект.
"В селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание", - рассказал Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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