При обстреле белгородского поселка пострадал мужчина
Гладков: в белгородском поселке Октябрьский при обстреле ВСУ ранен мужчина
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина был ранен при украинском обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района утром в среду, после оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона информировал, что украинские военные дважды обстреляли посёлок Октябрьский. В результате попадания боеприпаса загорелся торговый павильон, повреждены дома, автомобили и коммерческие объекты.
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"В Белгородском районе посёлок Октябрьский повторно подвергся обстрелу. В жилом доме пробита кровля, выбиты окна и посечены ворота. Повреждён прицеп автомобиля. В Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, получивший осколочное ранение ноги в результате прошлого обстрела посёлка Октябрьский. После оказания первой помощи он продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Нечаевка дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль. Вследствие ещё одной атаки дрона огнём уничтожена "Газель". В селе Муром Шебекинского округа в результате прилёта снаряда поврежден социальный объект.
"В селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание", - рассказал Гладков.
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