https://ria.ru/20241106/posolstvo-1982073148.html

Посольство в США отреагировало на обвинения во вмешательстве в выборы

Посольство в США отреагировало на обвинения во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 06.11.2024

Посольство в США отреагировало на обвинения во вмешательстве в выборы

Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:58

2024-11-06T02:58

2024-11-06T04:13

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии."Все инсинуации о "российских происках" — злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов", — подчеркнули в посольстве.Дипломаты отметили, что американские спецслужбы обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях в США."Расцениваем эти претензии как очередную пустышку. Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету", — говорится в заявлении. "Перед каждыми выборами американские власти и СМИ впадают в истерику по поводу "российской дезинформации и вмешательства", что уже стало недоброй традицией, отметили в посольстве.Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны.Москва не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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