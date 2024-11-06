https://ria.ru/20241106/pomosch-1982157711.html

Более 40 маскировочных сетей отправят волонтеры Магадана в зону СВО

Более 40 маскировочных сетей отправят волонтеры Магадана в зону СВО - РИА Новости, 06.11.2024

Более 40 маскировочных сетей отправят волонтеры Магадана в зону СВО

Магаданские волонтеры за прошлую неделю выполнили четыре заявки от бойцов и отправят в зону СВО больше 40 маскировочных сетей, сообщает Telegram-канал "Сети... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:35

2024-11-06T11:35

2024-11-06T11:35

надежные люди

магадан

сво

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МАГАДАН, 6 ноя - РИА Новости. Магаданские волонтеры за прошлую неделю выполнили четыре заявки от бойцов и отправят в зону СВО больше 40 маскировочных сетей, сообщает Telegram-канал "Сети 49". "Прошлая неделя выдалась действительно напряженной, но это были очень-очень приятные хлопоты. Практически без остановок мы занимались упаковкой и отправкой маскировочных сетей. Итого – четыре выполненные заявки на маскировочные сети расцветок "чернозем" и "хаки". К бойцам отправляется 41 маскировочная сеть общей площадью более тысячи квадратных метров! А вместе с ними восемнадцать носилок и восемь пятиточечников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241106/pomosch-1982115425.html

магадан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магадан, сво