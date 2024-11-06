Полиция Капитолия предупредила об угрозе для чиновников после выборов
Полиция Капитолия предупредила о повышенной угрозе для чиновников после выборов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Капитолия предупреждает о повышенной угрозе для американских чиновников после президентских выборов, сообщает телеканал ABC News.
"Оценка полиции Капитолия предупреждает о повышенной угрозе для правительственных чиновников и мест, связанных с проведением выборов, после президентских выборов в 2024 году", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.
Отмечается, что правоохранители ожидают демонстраций, связанных с процессом сертификации результатов выборов. Кроме того, по их данным, активисты планируют протесты вне зависимости от исходов выборов. Вероятно, они также будут связаны с конфликтом в секторе Газа.
Ранее телеканал CNN после опроса избирателей в рамках exit poll сообщал о том, что около 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.