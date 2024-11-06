https://ria.ru/20241106/politsija-1982092678.html

Полиция Капитолия предупредила об угрозе для чиновников после выборов

Полиция Капитолия предупредила об угрозе для чиновников после выборов - РИА Новости, 06.11.2024

Полиция Капитолия предупредила об угрозе для чиновников после выборов

Полиция Капитолия предупреждает о повышенной угрозе для американских чиновников после президентских выборов, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:03

2024-11-06T06:03

2024-11-06T06:04

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Капитолия предупреждает о повышенной угрозе для американских чиновников после президентских выборов, сообщает телеканал ABC News. "Оценка полиции Капитолия предупреждает о повышенной угрозе для правительственных чиновников и мест, связанных с проведением выборов, после президентских выборов в 2024 году", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. Отмечается, что правоохранители ожидают демонстраций, связанных с процессом сертификации результатов выборов. Кроме того, по их данным, активисты планируют протесты вне зависимости от исходов выборов. Вероятно, они также будут связаны с конфликтом в секторе Газа. Ранее телеканал CNN после опроса избирателей в рамках exit poll сообщал о том, что около 71% американских избирателей обеспокоены риском насилия после объявления результатов президентских выборов. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024