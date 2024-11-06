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Жители Подмосковья сдали порядка 300 тонн старых покрышек - РИА Новости, 06.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:03 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/pokryshki-1982256941.html
Жители Подмосковья сдали порядка 300 тонн старых покрышек
Жители Подмосковья сдали порядка 300 тонн старых покрышек - РИА Новости, 06.11.2024
Жители Подмосковья сдали порядка 300 тонн старых покрышек
Жители Подмосковья собрали и отправили на заводы по переработке порядка 300 тонн покрышек за первые две недели акции "Сдай шины на "Мегабак", сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:03
2024-11-06T17:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья собрали и отправили на заводы по переработке порядка 300 тонн покрышек за первые две недели акции "Сдай шины на "Мегабак", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Акция продлится до 18 ноября, ее главная цель – минимизировать сезонные навалы отходов на контейнерных площадках региона. Жители региона, которые сделают креативное фото сдачи покрышек и выложат его в социальную сеть с хештегом, получат подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин: первое место — 20 тысяч рублей, второе место — 15 тысяч рублей, третье место — 10 тысяч рублей. Дату и время награждения сообщат дополнительно.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители Подмосковья сдали порядка 300 тонн старых покрышек

© РИА НовостиПокрышки
Покрышки - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости
Покрышки
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья собрали и отправили на заводы по переработке порядка 300 тонн покрышек за первые две недели акции "Сдай шины на "Мегабак", сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Акция продлится до 18 ноября, ее главная цель – минимизировать сезонные навалы отходов на контейнерных площадках региона.
Жители региона, которые сделают креативное фото сдачи покрышек и выложат его в социальную сеть с хештегом, получат подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых шин: первое место — 20 тысяч рублей, второе место — 15 тысяч рублей, третье место — 10 тысяч рублей.
Дату и время награждения сообщат дополнительно.
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