https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982306369.html

Опыт Подмосковья в части реформы МСУ будет учтен в Госдуме, заявили власти

Опыт Подмосковья в части реформы МСУ будет учтен в Госдуме, заявили власти - РИА Новости, 06.11.2024

Опыт Подмосковья в части реформы МСУ будет учтен в Госдуме, заявили власти

Опыт Московской области, где прошла реформа преобразования муниципальных районов в городские и муниципальные округа будет учтен при разработке закона "Об общих... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T20:19

2024-11-06T20:19

2024-11-06T21:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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госдума рф

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Опыт Московской области, где прошла реформа преобразования муниципальных районов в городские и муниципальные округа будет учтен при разработке закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Подмосковье - один из пилотных регионов (вместе с Калининградской областью), где прошла такая реформа. Теперь этот опыт будет тиражироваться на всю страну. Согласно концепции законопроекта в течение нескольких лет муниципальные районы будут преобразованы в городские и муниципальные округа", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, губернатор региона Андрей Воробьев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в среду обсудили поправки в законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Он уже готовится к принятию во втором чтении Госдумой. В Московской области реформа территориальной организации местного самоуправления (МСУ) началась в 2014 году. Тогда в составе региона было 36 муниципальных районов, 36 городских округов (в том числе 5 ЗАТО), 111 городских и 177 сельских поселений. После преобразований в Подмосковье осталось 57 городских округов, в числе которых 5 ЗАТО. "Это позволило оптимизировать работу ОМСУ - сократить количество сотрудников местных администраций и советов, уменьшив расходы на их содержание, а также обеспечить устойчивое развитие территорий", - следует из сообщения. В новый законопроект включены предложения от Московской области. В частности, руководитель региона в случае неисполнения главой округа своих обязанностей сможет принимать соответствующие кадровые решения в его отношении.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, павел крашенинников, госдума рф