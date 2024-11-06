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Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья - РИА Новости, 06.11.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:26 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982189008.html
Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья
Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья - РИА Новости, 06.11.2024
Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья
Специалисты устранили более трех тысяч дефектов на детских площадках Подмосковья с начала текущего года (это более 90% из 3315 выявленных), сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:26
2024-11-06T13:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты устранили более трех тысяч дефектов на детских площадках Подмосковья с начала текущего года (это более 90% из 3315 выявленных), сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ремонтно-восстановительные мероприятия оставшихся элементов будут проведены в установленные сроки и под контролем инспекторов министерства. В числе наиболее частых недочетов зафиксированы: дефекты защитных ограждений, поломки пружинного балансира, неисправность оборудования спортивных объектов. Только в городском округе Балашиха было выявлено и устранено порядка 80 дефектов на детских площадках. О недочетах в содержании детских площадок, а также территорий можно сообщить в ведомство.
https://ria.ru/20241106/pitanie-1982174600.html
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха

Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДетская площадка во дворе жилых домов в Московской области
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты устранили более трех тысяч дефектов на детских площадках Подмосковья с начала текущего года (это более 90% из 3315 выявленных), сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ремонтно-восстановительные мероприятия оставшихся элементов будут проведены в установленные сроки и под контролем инспекторов министерства.
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Более пяти тысяч родителей проверили качество питания в школах Подмосковья
Вчера, 12:34
В числе наиболее частых недочетов зафиксированы: дефекты защитных ограждений, поломки пружинного балансира, неисправность оборудования спортивных объектов.
Только в городском округе Балашиха было выявлено и устранено порядка 80 дефектов на детских площадках.
О недочетах в содержании детских площадок, а также территорий можно сообщить в ведомство.
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
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