https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982189008.html

Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья

Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья - РИА Новости, 06.11.2024

Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья

Специалисты устранили более трех тысяч дефектов на детских площадках Подмосковья с начала текущего года (это более 90% из 3315 выявленных), сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:26

2024-11-06T13:26

2024-11-06T13:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты устранили более трех тысяч дефектов на детских площадках Подмосковья с начала текущего года (это более 90% из 3315 выявленных), сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ремонтно-восстановительные мероприятия оставшихся элементов будут проведены в установленные сроки и под контролем инспекторов министерства. В числе наиболее частых недочетов зафиксированы: дефекты защитных ограждений, поломки пружинного балансира, неисправность оборудования спортивных объектов. Только в городском округе Балашиха было выявлено и устранено порядка 80 дефектов на детских площадках. О недочетах в содержании детских площадок, а также территорий можно сообщить в ведомство.

https://ria.ru/20241106/pitanie-1982174600.html

https://ria.ru/20241106/tovary-1982168715.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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московская область (подмосковье), балашиха