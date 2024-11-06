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Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья
Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья - РИА Новости, 06.11.2024
Порядка трех тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья
Специалисты устранили более трех тысяч дефектов на детских площадках Подмосковья с начала текущего года (это более 90% из 3315 выявленных), сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:26
2024-11-06T13:26
2024-11-06T13:26
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты устранили более трех тысяч дефектов на детских площадках Подмосковья с начала текущего года (это более 90% из 3315 выявленных), сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ремонтно-восстановительные мероприятия оставшихся элементов будут проведены в установленные сроки и под контролем инспекторов министерства. В числе наиболее частых недочетов зафиксированы: дефекты защитных ограждений, поломки пружинного балансира, неисправность оборудования спортивных объектов. Только в городском округе Балашиха было выявлено и устранено порядка 80 дефектов на детских площадках. О недочетах в содержании детских площадок, а также территорий можно сообщить в ведомство.
https://ria.ru/20241106/pitanie-1982174600.html
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