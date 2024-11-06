https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982152794.html

Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье

Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье - РИА Новости, 06.11.2024

Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье

Более 8 миллионов электронных рецептов с начала текущего года было оформлено в Подмосковье на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:21

2024-11-06T11:21

2024-11-06T11:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 8 миллионов электронных рецептов с начала текущего года было оформлено в Подмосковье на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Получить рецепт можно на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации. "Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе было оформлено более 8 миллионов электронных рецептов на льготные лекарства", - сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. В ходе онлайн-приема электронный рецепт продлит или скорректирует лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети "Мособлмедсервис", чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".

https://ria.ru/20241105/lekarstva-1982004192.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лекарства