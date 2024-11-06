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Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье - РИА Новости, 06.11.2024
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Новости Подмосковья
 
11:21 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982152794.html
Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье
Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье - РИА Новости, 06.11.2024
Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье
Более 8 миллионов электронных рецептов с начала текущего года было оформлено в Подмосковье на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:21
2024-11-06T11:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лекарства
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 8 миллионов электронных рецептов с начала текущего года было оформлено в Подмосковье на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Получить рецепт можно на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации. "Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе было оформлено более 8 миллионов электронных рецептов на льготные лекарства", - сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. В ходе онлайн-приема электронный рецепт продлит или скорректирует лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети "Мособлмедсервис", чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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московская область (подмосковье), лекарства
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лекарства

Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа лекарств в аптеке
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 8 миллионов электронных рецептов с начала текущего года было оформлено в Подмосковье на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Получить рецепт можно на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации.
"Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе было оформлено более 8 миллионов электронных рецептов на льготные лекарства", - сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
В ходе онлайн-приема электронный рецепт продлит или скорректирует лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети "Мособлмедсервис", чтобы получить препарат.
Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Лекарства
 
 
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