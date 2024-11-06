https://ria.ru/20241106/podmoskove-1982152794.html
Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье
Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье - РИА Новости, 06.11.2024
Более 8 миллионов онлайн-рецептов на лекарства оформили в Подмосковье
Более 8 миллионов электронных рецептов с начала текущего года было оформлено в Подмосковье на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:21
2024-11-06T11:21
2024-11-06T11:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лекарства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b8cb4ead05cdfc2c9e2b38e1780f35.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 8 миллионов электронных рецептов с начала текущего года было оформлено в Подмосковье на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Получить рецепт можно на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации. "Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе было оформлено более 8 миллионов электронных рецептов на льготные лекарства", - сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. В ходе онлайн-приема электронный рецепт продлит или скорректирует лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети "Мособлмедсервис", чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
https://ria.ru/20241105/lekarstva-1982004192.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e98108d2d04bb6ed94b8d846529522cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), лекарства
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лекарства
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 8 миллионов электронных рецептов с начала текущего года было оформлено в Подмосковье на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Получить рецепт можно на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации.
"Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе было оформлено более 8 миллионов электронных рецептов на льготные лекарства", - сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
В ходе онлайн-приема электронный рецепт продлит или скорректирует лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети "Мособлмедсервис", чтобы получить препарат
.
Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".