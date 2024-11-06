https://ria.ru/20241106/peskov-1982284095.html

Россия необратимо движется в сторону нового мира, заявил Песков

Россия необратимо движется в сторону нового мира, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024

Россия необратимо движется в сторону нового мира, заявил Песков

Россия делает необратимым вектор к созданию многополярного мироустройства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:20

2024-11-06T18:20

2024-11-06T18:20

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия делает необратимым вектор к созданию многополярного мироустройства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас мир переходит к многополярной системе, и экономические центры внутри России сдвигаются с запада на восток. "И этот вектор уже необратим, мы делаем этот вектор необратимым, мы больше движемся в сторону нового мира. Да, пускай его очертания еще не ясны, но нам ясно, какой будет Россия", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".

https://ria.ru/20241106/peskov-1982283346.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков