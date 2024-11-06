https://ria.ru/20241106/peskov-1982284095.html
Россия необратимо движется в сторону нового мира, заявил Песков
Россия необратимо движется в сторону нового мира, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Россия необратимо движется в сторону нового мира, заявил Песков
Россия делает необратимым вектор к созданию многополярного мироустройства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:20
2024-11-06T18:20
2024-11-06T18:20
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия делает необратимым вектор к созданию многополярного мироустройства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас мир переходит к многополярной системе, и экономические центры внутри России сдвигаются с запада на восток. "И этот вектор уже необратим, мы делаем этот вектор необратимым, мы больше движемся в сторону нового мира. Да, пускай его очертания еще не ясны, но нам ясно, какой будет Россия", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
https://ria.ru/20241106/peskov-1982283346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Россия необратимо движется в сторону нового мира, заявил Песков
Песков: РФ делает необратимым вектор к созданию многополярного мироустройства