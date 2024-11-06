https://ria.ru/20241106/peskov-1982283346.html
Центры экономического развития сдвигаются с Запада на Восток, заявил Песков
Центры экономического развития сдвигаются с Запада на Восток, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Центры экономического развития сдвигаются с Запада на Восток, заявил Песков
Центры экономического развития в мире сдвигаются с Запада на Восток, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:18
2024-11-06T18:18
2024-11-06T18:18
россия
восток
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Центры экономического развития в мире сдвигаются с Запада на Восток, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Страны того самого "золотого миллиарда", которые сейчас постепенно теряют роль гегемона, они не хотят терять эту роль, они цепляются за эту роль. Они используют свою экономическую мощь, но тренды уже на лицо. И центры экономического развития неумолимо сдвигаются с Запада на Восток", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Он также отметил, что Россия, Китай, Индия уже входят в пятерку рейтинга стран по объему ВВП, по паритету покупательной способности, и "этот вектор уже не обратим".
https://ria.ru/20241106/peskov-1982266533.html
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китай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, восток, китай, дмитрий песков
Россия, Восток, Китай, Дмитрий Песков
Центры экономического развития сдвигаются с Запада на Восток, заявил Песков
Песков: центры экономического развития неумолимо сдвигаются с Запада на Восток