https://ria.ru/20241106/peskov-1982283094.html
Песков допустил диалог с США в случае конкретных шагов Трампа по Украине
Песков допустил диалог с США в случае конкретных шагов Трампа по Украине - РИА Новости, 06.11.2024
Песков допустил диалог с США в случае конкретных шагов Трампа по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, изменится ли риторика Москвы, если администрация избранного президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:17
2024-11-06T18:17
2024-11-06T18:17
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, изменится ли риторика Москвы, если администрация избранного президента США Дональда Трампа предпримет конкретные шаги для урегулирования конфликта на Украине, напомнил, что РФ открыта к диалогу. "Я здесь предлагаю вспомнить заявление Путина, он неоднократно говорил, что российская сторона открыта для диалога. Мы открыты для диалога, для обсуждения самых сложных проблем. И мы были открыты, и сохраняем открытость и в настоящее время. Поэтому посмотрим. Опять же, будем судить по конкретным шагам", - ответил Песков.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982267953.html
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков допустил диалог с США в случае конкретных шагов Трампа по Украине
Песков: Россия открыта к диалогу с США, будем судить по конкретным шагам