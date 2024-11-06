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Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности - РИА Новости, 06.11.2024
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17:56 06.11.2024 (обновлено: 18:08 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982276886.html
Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности
Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности - РИА Новости, 06.11.2024
Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности
После победы Дональда Трампа на выборах в США действительность России не изменится, он не имеет к этому отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:56
2024-11-06T18:08
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. После победы Дональда Трампа на выборах в США действительность России не изменится, он не имеет к этому отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Трамп, слава богу, никакого отношения к нашей действительности не имеет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменится ли действительность РФ после победы Трампа на выборах в США.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности

Песков: российская действительность, не изменится после победы Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. После победы Дональда Трампа на выборах в США действительность России не изменится, он не имеет к этому отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Трамп, слава богу, никакого отношения к нашей действительности не имеет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменится ли действительность РФ после победы Трампа на выборах в США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
РоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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