https://ria.ru/20241106/peskov-1982276886.html
Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности
Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности - РИА Новости, 06.11.2024
Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности
После победы Дональда Трампа на выборах в США действительность России не изменится, он не имеет к этому отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:56
2024-11-06T17:56
2024-11-06T18:08
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. После победы Дональда Трампа на выборах в США действительность России не изменится, он не имеет к этому отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Трамп, слава богу, никакого отношения к нашей действительности не имеет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменится ли действительность РФ после победы Трампа на выборах в США.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности
Песков: российская действительность, не изменится после победы Трампа
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. После победы Дональда Трампа на выборах в США действительность России не изменится, он не имеет к этому отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Трамп, слава богу, никакого отношения к нашей действительности не имеет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменится ли действительность РФ после победы Трампа на выборах в США.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис
, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.